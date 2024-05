CCXP llega con su primera edición a México: esto podrás encontrar en el evento

La Comic Culture Experience (CCXP) celebrará su primera edición en México este fin de semana. En el Centro Citibanamex, público de todas las edades tendrá la oportunidad de vivir una experiencia única, disfrutando la cultura popular en sus diversos aspectos: cine, televisión, cómics, videojuegos, cosplay y más áreas del entretenimiento.

El evento, que tiene origen en Sao Paulo, Brasil, llegará a la Ciudad de México de la mano de Ocesa y Omelete Studios. Te compartimos las actividades confirmadas hasta ahora.

Thunder Stage, el corazón de la CCXP

Premieres, avances y la presencia de directores, actores y más invitados especiales de la CCXP serán recibidos en el Thunder Stage, el escenario principal del evento que tiene capacidad para mil 800 personas. Desde el primer día este espacio presentará a grandes estrellas internacionales. El viernes a las 11:00 horas, Sydney Sweeney y Álvaro Morte estarán presentes en la premier de la película Inmaculada.

Comic Culture Experience abre con mural de Youko Horiuhchi pintado junto a niños mexicanos

Más tarde, el dibujante mexicano de cómics Humberto Ramos será presentado como Invitado de Honor del Año, la antesala para recibir a Giancarlo Esposito, así como al panel “Directores en Dirección”, una charla sobre el oficio de dirigir entre Jon Watts, Tim Miller y Louis Leterrier, tres artistas que han participado en las películas del Universo Marvel. Además, Eli Roth también estará en un panel alusivo a su película Borderlands.

Para finalizar la jornada, Antony Starr, Erin Moriarty, Chace Crawford, Karen Fukuhara y Claudia Doumit, parte del elenco de la exitosa serie de Prime Video The Boys, estarán en un panel sobre dicha producción, que finalizará el día uno.

Para el sábado 4 de mayo, fecha internacional del Día de Star Wars también llamado "May The 4th Be With You”, el Thunder Stage abrirá con un evento de Walt Disney Studios dedicado a la franquicia de los sables láser, incluido un panel sobre la nueva serie The Acolyte, y Alien: Romulus. Más tarde el actor británico Tom Ellis llegará al escenario, seguido de una presentación de la serie Star Trek: Discovery.

Los fans del anime también tendrán interés en el Thunder Stage el sábado, pues la actriz japonesa Makoto Koichi participará en sus actividades, además del cierre Otaku Night a cargo de Crunchyroll.

En el último día de la CCXP, el Thunder Stage recibirá una vez más al actor Antony Starr. Después dedicará unos minutos al séptimo arte con el escritor y ex funcionario de Marvel Cómics Roy Thomas. El domingo tendrá momentos designados a los videojuegos con "Mortal Kombat: Celebremos la comunidad”, con su cocreador Ed Boon y una celebración de Pokemon Go.

Una actividad por cada día del fin de semana es secreta, por lo que los asistentes tendrán que estar pendientes de qué es lo que los aguarda.

¿Qué activaciones habrá en la CCXP?

Si bien el Thunder Stage es el escenario principal, la CCXP contará con horas interminables de otras atracciones divertidas. Por ejemplo, gracias a Paramount+, el público podrá convivir con los personajes de Bob Esponja. De igual forma, Fox Sports pondrá al alcance un cinturón auténtico de la WWE, mientras que el panel Roku City recibirá a Martín Vaca, protagonista de Mexicánicos.

Paneles de El Planeta de los Simios: Nuevo Reino, invitados del mundo de las redes sociales como Diego Ruzzarin, Los ADN, Javier Ibarreche y más creadores, también forman parte de una lista completa que la CCXP tiene en su primera edición.

Por otra parte, Dos Equis ha preparado una experiencia específicamente para la CCXP, llamada MIXX Universe, que basado en un mundo espacial, consiste en un videojuego de realidad virtual que sólo podrá ser jugado durante los tres días del evento.

MIXX Universe ofrece misiones en las que participarán seis clanes: Mixx Titans, Neon Knights, XX Force, Mutant X, Mixx of Villains y X Guardians. Al jugarlo, los usuarios podrán ganar X-Points canjeables por una insignia personalizada.

El escenario secundario Omelete Stage también tiene preparadas actividades alternas con los invitados, asimismo el área especial para cosplay llamada "Cosplay Universe", la zona para artistas llamada "Artists Valley" y el lugar para los videojugadores "Gaming Arena".

Marcas de coleccionables también se darán cita para tener lo mejor de su catálogo disponible, entre ellas Mattel, Funko y la marca de estatuas de alta calidad Iron Studios, que estará vendiendo 20 piezas de un diseño especial de Darth Vader a escala 1/10 creado de forma exclusiva para la convención.

Iron Studios venderá 20 piezas de un diseño especial de Darth Vader hecho para la CCXP México. Foto: Twitter CCXP México

Algo que ha recalcado CCXP es que es un evento familiar, en ese sentido, el público podrá encontrarse con la participación de Nintendo, la empresa de videojuegos que por excelencia ha ocupado un lugar en millones de hogares a nivel mundial.

En el área asignada a Nintendo, los asistentes podrán jugar en consolas Nintendo Switch, que tendrán videojuegos como Princess Peach Showtime!, Super Mario Bros. Wonder, Mario Kart 8 Deluxe y más títulos exclusivos de la franquicia, además del estreno de Endless Ocean Luminous, que se estrenará el 2 de mayo

Además de los fans de Mario Bros, la fanbase de Pokemon podrá jugar el demo de Detective Pikachu Returns, mientras que los seguidores de The Legend of Zelda podrán gozar el título “Tears of Kingdom”. Los fans más arraigados a los videojuegos clásicos también tendrán a su disposición juegos correspondientes a las primeras consolas, como SNES y Game Boy.

Tres días de diversión ilimitada aguardan en el Centro Citibanamex, por lo que ningún aficionado a la cultura popular debería perdérselo. La lista de invitados completa, así como las actividades pueden consultarse en el sitio del evento.