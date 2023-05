Celebra 85 años Banda El Recodo

De nueva cuenta el macro escenario de la Arena Ciudad de México, albergó a los músicos liderados por Alfonso Poncho Lizárraga, junto con Geovanni Mondragón y Ricardo Yocupicio, vocalistas de la banda sinaloense El Recodo de Cruz Lizárraga. A seis meses de haberse presentado en este mismo espacio, repitieron la hazaña, como estelares del Espectacular jaripeo ranchero.

A nueve minutos para que las manecillas del reloj dieran las 23:00 horas, la noche del viernes 26, apareció El Recodo, que está celebrando 85 años.

En el entarimado cantaron sus éxitos, como El sinaloense, No me sé rajar, Quiero, Mi gusto es y Dos botellas de mezcal. El espectáculo incluyó montas de toros del rancho de Memo Ocampo, a cargo de jinetes llenos de destreza, aunque la suerte no estuvo de su lado, pues ninguno superó un minuto y medio.

Poncho Lizárraga al frente de Banda El Recodo, también interpretó Qué sólo estoy sin ti, el cover de Intocable Fuerte no soy, y otros temas conocidos del repertorio de la agrupación fundada por Cruz Lizárraga, entre ellos, Cómo pudiste, Si no es contigo, Y llegaste tú, y Te presumo.

Entre el repertorio de la noche, la madre de todas las bandas, rindió un homenaje a José José, con canciones como Almohada, El triste, Amar y querer, Preso, además de interpretar su más reciente lanzamiento, Al ver que te vas, un cover de Chelo Silva.

Antes de El Recodo, pisaron el escenario Los Recoditos, con éxitos como Mientras tú jugabas, El shot, Chiquitita, y Quisiera saber, así como el joven cantante tapatío Jary Franco, quien presentó sus canciones conocidas, Cero a 100 Checo Pérez, Ven porque te necesito, El error de mi vida y los covers de El Rey y Acá entre nos.