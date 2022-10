Celebra Ha*Ash 20 años de carrera

Memorable noche con sus éxitos y las nuevas canciones ofreció el dueto Ha*Ash en su regreso al Auditorio Nacional con su tour Mi salida contigo que celebra sus 20 años de carrera musical con cuatro fechas: 21 y 22 de octubre y 17 y 18 de noviembre.

Ante un recinto repleto de sus seguidores, Hanna declaró encontrarse enferma, “pero antes acabo en el hospital que cancelar el concierto", dijo al anunciar que interpretarían por primera vez las canciones inéditas de su sexto álbum, Hashtag, 2022.

Las Ha*Ash arribaron llenas de energía en el primero de sus conciertos la noche del viernes 21 de octubre, mostrándose plenas, en el caso de Hanna, lo mismo en el piano, que tocando la guitarra y la armónica, mientras Ashley con su potente voz y vitalidad va de un lugar a otro del escenario.

"¡Buenas noches Mexico! Son lo máximo gracias por estar con nosotros esta noche. Gira nueva, música nueva, regresar al Auditorio Nacional para nosotras es volver a casa, aquí crecimos, entonces gracias por hacer esta noche memorable.

“Les confieso estoy un poco enferma, no es covid, no los voy a contagiar…”, dijo Hanna al advertir que “les pido que me ayuden a entregarlo todo".

Luego de cantar tres melodías, Ashley saludó al público: “como dijo Hanna esto es estar en casa, gracias por acompañarnos esta noche. Nueva gira, más canciones de amor, pero quién vino a cantarle un perdedor...", dijo antes de continuar con el show, que abrió la cantante Sofía Delfino con cinco temas originales.

Temas como Lo que un hombre debería saber de su nuevo álbum, Ojalá, Dos copas de más, Demasiado para ti, Supongo que lo sabes, y Eso no va a suceder, mantuvieron al público de pie, para dar paso luego a las baladas Camina conmigo, ¿Que me faltó?, Si pruebas una vez, Destino o casualidad, Sé que te vas y Ex de verdad.

El dueto en ningún momento se cansó, sólo buscaron consentir a sus seguidores. El estruendoso sonido iba a la par de ellas quienes brevemente hablaban del porqué de cada tema, como con Impermeable, Estés donde estés, Tenían razón y Mi salida contigo que da título a la gira, No pasa nada. De las más coreadas se escucharon Te dejo en libertad y Perdón, perdón.

Las hermanas prosiguieron con temas como Mejor que te acostumbres, de lo nuevo de su repertorio, 100 años, No te quiero nada, 30 de febrero y ¿Qué hago yo? El cierre como es clásico de ellas fue espectacular, con Odio amarte, hit de hace 12 años que sigue tan vigente como Lo aprendí de ti.

Su tour Mi salida contigo, se presentó también la noche de este sábado y tendrá dos fechas más, el 17 y 18 de noviembre.