Celebran boda en la telenovela Contigo sí

La iglesia de San Pedro Apóstol fue el escenario en el que se grabó la unión eclesiástica de los personajes de Leonardo (Brandon Peniche) y Alma (Gema Garoa) de la telenovela Contigo sí.

En la trama, Alma, una mujer calculadora y mentirosa, logra arrebatarle el amor sincero a Ángela Gutiérrez(Alejandra Robles), la ingenua estudiante de Medicina.

En el capítulo que se verán hoy en televisión, el doctor Leonardo Santillana es acompañado en uno de los momentos más importantes de su vida, por su madre Mirta, a quien interpreta la actriz Anette Michel.

“Espero que cuando el público vea estas escenas de mi boda con Alma, siga sacando esa catarsis que le provoca ver esta historia que produce Nachito Sada”, expresó Peniche en entrevista.

Ante la pregunta de por qué Leonardo traiciona a Ángela, responde efusivamente como Leo: “No, no la traicionó, todo se tergiversa, por las fechorías de los demás, Siempre estamos en un vaivén de emociones tanto Ángela como yo. Tratan de hacernos la vida imposible para que no estemos juntos. Hay confusión, hay rencor, desamor, despecho en mí, entonces por eso van pasando las cosas en la trama”.

La telenovela Contigo sí / Cortesía | Televisa

Brandon afirma que de su personaje admira que es una persona cabal, “de una sola pieza, que odia la injusticia, siempre ayuda a los demás, se quita el pan de la boca para cederlo”.

Reconoció que después de haberse ido seis años de Televisa volvió “con una mentalidad más fuerte, más seguro, con un mejor desenvolvimiento”.

En este sentido, la actriz Gema Garoa, quien interpreta el papel de Alma Yazbek, dijo luciendo su vestido de novia: “Estoy muy contenta es la primera vez que me dan oportunidad de hacer una villana de las inteligentes que no son tan arrebatadas, sí calculadora, meticulosa que piensa antes de hacer las cosas”.

Esta es la sexta telenovela para Gema, quien añade que no vale la pena casarse con una persona que no te ama.

“Al final de cuentas se termina mal, los seres humanos todo el tiempo estamos cambiando y a veces por miedo te quedas en una relación, pero eventualmente llega el día que tienes el valor de decir esto no es lo que quiero. No es un buen consejo casarse con alguien que no te quiere. La persona amada va a llegar cuando menos te lo esperes. Hay que fluir y pasarla bien, sin lastimar a los demás. Y sin querer obligar a alguien a estar ahí a tu lado.

A diferencia de Alma, afirma Gema Garoa, “yo sí encontré mi pasión que es actuar, vamos a seguir trabajando en las grabaciones hasta mediados de enero, que es lo que me ha importado en estos momentos, que es tener trabajo, la maternidad si se da, bien; pero no es mi objetivo actual en mi vida privada”, manifestó. Contigo sí se transmite de lunes a viernes a las 16:30 horas por el canal Las Estrellas.