Celebran la diversificación del rock con gira por México

Miguel Mateos, Mikel Erentxun, y el grupo Elefante, consideran que la fortaleza del rock radica en haberse construido a base de buenas canciones, que han logrado conectar con públicos de todas las edades, y es un género que se ha diversificado para alcanzar este objetivo.

De cara a una gira por el país, donde se reunirán en un mismo escenario, celebran ser parte de esa ola de artistas que dieron un toque de innovación a este estilo.

“El rock ya es fusionado, no es tan puro, nosotros somos tres ejemplos que no hacemos lo que se hacía en los sesenta, ya no sólo está enfocado en ser contestatario, sino en transmitir energía”, declaró Rafael López, de Elefante a este diario, en conferencia de prensa.

El músico agregó que esta esencia tiene que ver con el contexto que se vive hoy en día, y aunque reconoce que hay muchos géneros que parecerían desbancar al rock, éste nunca va a salir del gusto del público.

Mateos agregó que el fundamento de la gran mayoría de las canciones de rock se basa en lo que viven las personas en el día a día. “De alguna manera es el tipo que se levanta a las siete de la mañana para ir a trabajar o estudiar, o ambos, y no le alcanza para llegar a fin de mes, y la renta sube y la electricidad es impagable, y aparte hay guerra, todo eso es el fundamento de las canciones”, comentó el argentino.

Y agregó: “Lo social es lo individual, lo que le pasa a la sociedad le pasa a uno. Hace cuatro años que cuento lo que me pasa a mí, y estoy inmerso en una sociedad a la que le pasan un montón de otras cosas. El rock and roll te permite ese azote de penetración de contenido, donde aún haciendo la canciones de amor, de nostalgia o de letanía, estás inmerso en lo que le pasa a la comunidad”.

El tour, que se presentará el 3 de noviembre en la Arena Ciudad de México, el 5 en el Auditorio Metropolitano de Puebla, el 10 en la Arena Monterrey, el 11 en Querétaro y el 12 en el Foro Tijuana, surgió a raíz de una propuesta por parte de sus respectivos equipos, y al ser admiradores uno de los otros, aceptaron sin dudarlo.

Los músicos coincidieron en que el proyecto los tiene muy entusiasmados, pues representa una celebración y un regreso a la dinámica presencial a la cual estaban acostumbrados.

“Volver a la normalidad haciendo algo maravilloso, con esta gira tan grande y sin ningún tipo de restricción, sin mascarillas, es maravilloso. Qué mejor manera de celebrar este adiós a las pandemias que con una fiesta”, finalizó Erenxtun.