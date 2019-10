Redescubre la música que marcó a la generación del 68

El movimiento estudiantil del año 1968 trajo consigo una revolución a nivel cultural que se vio reflejado incluso hasta en la música de aquel tiempo.

Los jóvenes usaron la música como una herramienta de protesta que marcó a toda una generación pero que era lo que escuchaban en ese entonces?

Los estudiantes escuchaban a Kinks, The Who, Janis Joplin y Jimmy Hendrix; unos de los temas más sonados eran Street Fighting Man de los Rolling Stones y Light my fire de The Doors.

De igual manera, Joan Baez, Leonard Cohen, Bob Dylan y Pete Segeer eran un estandarte musical, tanto así, que éste último se presentó en la Facultad de Ciencias de la UNAM invitado por el Partido Comunista.

Y qué decir de The Beatles, quienes con el tema Hey Jude alcanzaron a las protestas juveniles con su pegajoso coro "Naaa na nana naaa" del álbum Blanco.

Asimismo, el tema Revolution, manifestó su intención de "hacer un mundo mejor" y fue usado como símbolo para los jóvenes.

Además, a partir del 68, el rock se volvió un género claro y explícitamente revolucionario, enfocado en criticar a la autoridad, los políticos y las guerras. Los Dug Dugs y el tijuanense Javier Bátiz fueron claro ejemplo de ello.

Y finalmente, no podemos dejar de lado los corridos prohibidos de Óscar Chávez, como Carabina 30-30, quien comenzó a cantar desde 1962 en las facultades de Ciudad Universitaria, y estuvo presente en el movimiento estudiantil. Convirtiéndose en el máximo icono de la canción de protesta.