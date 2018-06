30 Seconds To Mars se queda sin guitarrista: Tomo Milicevic deja la banda

El guitarrista de Thirty Seconds to Mars, Tomo Milicevic, ha anunciado este martes que deja el grupo después de semanas de especulaciones relacionadas con su ausencia en su última gira europea, en la que solo estuvieron presentes el vocalista Jared Leto y el batería Shannon Leto.



"Realmente no sé cómo explicar en una nota cómo he llegado a una decisión como esta. Pero por favor, creedme cuando digo que es lo mejor para mi vida y también para la banda", explica Milicevic en un comunicado publicado en redes sociales.

En esta línea, pide a los fans de la banda que no estén "tristes" o "enfadados" por su marcha y reclama que, por encima de todo, no se dividan como colectividad: "Esto es bueno y será bueno para todos".



"Quiero agradecer a Jared y Shannon por permitirme el privilegio de ser una pequeña parte de su sueño y por haber podido compartir escenario con ellos tanto tiempo", concluye Tomo Milicevic, miembro del grupo desde 2003 hasta 2018.