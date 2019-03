A 17 años del estreno de A Walk to Remember, Mandy Moore y Shane West se reencuentran

Muchos lo añoraban pero nadie sabia si algún día se haría realidad pero al final así fue: el reencuentro de los protagonistas de A Walk to Remember ( Un amor para recordar) llegó para sorprender a todos sus fans.

Tuvieron que pasar 17 años para que Mandy Moore y Shane West volvieran a reunirse para recordar a una de las parejas románticas que en 2002 fue una de las más queridas por los cinéfilos.

Foto: @mandymooremm

La actriz recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y West aprovechó la ocasión para sorprender a la también cantante y a todos sus seguidores, dedicando unas lindas palabras a su querida compañera.

Esta película no sólo fue una experiencia maravillosa, me dio la oportunidad de enamorarme de esta mujer fantástica. Mandy, eres una auténtica joya, tu sonrisa es absolutamente ridícula, en serio, es ridícula e ilumina la habitación cuando entras, tu energía es irresistible y tu corazón es insuperable. No podría estar más orgulloso de ti, no podría estar más feliz por ti. Te quiero.

Shane West y Mandy Moore 17 años después #AWalkToRemember pic.twitter.com/HBwz07C5aB — JaviPonzo (@JaviPonzo) 26 de marzo de 2019

Moore posteriormente agradeció el tierno discurso de su amigo y a modo de homenaje publicó una imagen a través de su Instagram en el que se observan a los dos actores imitando una escena de la película.

Las estrellas han sido de alguna manera 'lo nuestro'. Gracias a Shane West por sus tiernas palabras en este día tan especial, el cual nunca olvidaré. Fue un paseo (de la fama) para recordar.





Ver esta publicación en Instagram Stars have always sort of been our thing. Thankful to @theshanewest for his kind words on this very special day, one which I will never forget. It was a walk (of fame) to remember.🌟 Una publicación compartida por Mandy Moore (@mandymooremm) el 25 de Mar de 2019 a las 12:55 PDT