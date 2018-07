A 50 años de navegar entre colores brillantes con Yellow submarine

El 17 de julio de 1968 la zona de PicadillyCircus, en Londres, bullía más que de costumbre ante el anunciado estreno mundial de Yellow submarine. Era día de fiesta, de expectación. Unas 10 mil personas reunidas en el lugar esperaban impacientes la llegada de sus ídolos: Lennon y McCartney, Harrison y Starr.

La película animada de Los Beatles resultó ser todo un monumento a la psicodelia, navegando entre brillantes colores, filosofía joven y la música del cuarteto de rock más importante de todos los tiempos. El London Palladion lucía a reventar y al final de la proyección un ruidoso aplauso culminó el evento, llevándose el espectador un profundo mensaje de amor y paz en el marco de un espectáculo alucinante.

Escrita por Lee Minoff, Al Brodax, Jack Mendelsohn y Erich Segal, con la colaboración de Los Beatles y Brian Epstein, la cinta fue dirigida por el canadiense George Dunning.

Se trata de un cuento fantástico de 90 minutos de duración cuya trama se desarrolla en Pepperland, la tierra de la pimienta donde todo es felicidad hasta que aparece el terrible villano Flying Glove desatando una guerra al frente de los Blue Meanies.

Los Meanies odiaban la música y… los colores. Sumieron a Pepperland en un estado gris y despojaron a sus habitantes de la música. Obvio, Los Beatles y el Sargento Pimienta acuden al rescate, derrotando a los malosos y devolviendo al pueblo su paz y tranquilidad. El mensaje es claro: los buenos se imponen a los malos en aras de un mundo mejor.

La crítica de entonces destacó que Submarino amarillo era “una combinación de largometraje e intimidad de arte con el inconsciente”, según Time Magazine, mientras la influyente Variety consideró que estábamos ante “un viaje épico de amor al mundo”.

EL ORIGEN

La historia del Submarino amarillo comenzó en 1967 cuando, de manera contractual, Los Beatles estaban obligados a realizar una tercera película para la productora UnitedArtist, pero rehusaban caer en la mediocridad y hacer filmes en serie como venía ocurriendo con Elvis Presley. La idea, entonces, provino del visionario Brian Epstein, quien pensó que quizá una cinta de dibujos animados sería lo adecuado para saldar el contrato con la productora.

Otros creativos que participaron en el equipo de producción, fueron el animador Fred Wolf, encargándose del movimiento de los personajes; Bob Balser diseñó las figuras de Los Beatles y a Dennos Rich le debemos la creación del fabuloso submarino, así como los fondos y paisajes psicodélicos, logrando entre todos una auténtica pieza del arte pop.

Taringa publicó un amplio reportaje en la red en el que señala marcada influencia surrealista y de otras tendencias como el dadaísmo, aludiendo incluso reminiscencias de artistas plásticos como Toulouse Lautrec, Magritte y Salvador Dalí; pero también, se evoca el trazo peculiar del cómic clásico.

Aunque la cinta recogió otras críticas halagadoras calificándola como “un derroche de imaginación” y con “un efecto síquico y libertador”, no reflejó el éxito comercial esperado y en agosto de ese mismo año desaparecía paulatinamente de las salas londinenses. Alguien escribió que a los tres cuartos de hora el submarino hacía agua y se hundía irremediablemente.

A 50 años de distancia, sin embargo, Yellow submarine pervive como un icono en la cultura Beatle y en la cultura popular, tanto por su innovación en el mercado del cine animado y su realización tecnológica, como por su contenido filosófico y social, erigiéndolo en una joya del cine de arte. El mensaje continúa vigente hasta nuestros días.

EL DISCO

El 13 de enero de 1969 fue lanzado en Estados Unidos el álbum Yellow submarine, en tanto en el Reino Unido apareció cuatro días más tarde. El décimo álbum de estudio en la discografía oficial de Los Beatles, es en realidad la banda sonora de la película. La cara A incluye seis composiciones del cuarteto de Liverpool; el lado B, creaciones instrumentales, con orquesta, del productor George Martin.

Dos de las canciones ya habían sido lanzadas anteriormente como sencillos: All you need is love y Yellow submarine, precisamente. La primera apareció, además, en el álbum Magical mistery tour en 1967, mientras la segunda, en el álbum Revólver de 1966.

El disco fue considerado por la crítica como el más flojo de la banda, otorgándole sólo tres estrellas de calificación.





LAS CANCIONES

Cara A

1.- YellowSubmarine

2.- Only a northern song (Harrison)

3.-All together now

4.- Hey bulldog

5.- It’s all too much (Harrison)

6.- All you need is love

Cara B

(Todos los temas compuestos por George Martin, excepto la última, de Lennon y McCartney)

1.- Pepperland

2.- Sea of time

3.- Sea of holes

4.-Sea of monsters

5.- March of the Meanies

6.-Pepperland laid waste

7.- Yellow submarine enPepperland





LAS VOCES

-En la cinta, estos actores prestaron su voz a los cuatro Beatles:

John Clive a John Lennon

Geoff Hugues a Paul McCartney

Peter Batten a George Harrison

Paul Angelis a Ringo Starr





OTROS DATOS QUE DEBES CONOCER

· La cinta tuvo un presupuesto de 250 mil libras de aquellos tiempos

· Está basada en una composición de Lennon y McCartney

· Ringo Starr interpreta la canción Yellow submarine

· También incluye melodías como Eleanor Rigby y Lucy in the sky with diamonds

· La cinta ha sido restaurada sin utilizar ningún tipo de software

· Los Beatles de carne y hueso aparecen brevemente al final de la película

· Fue el primer producto comercial lanzado bajo el sello Apple

· El filme ya se encuentra disponible en DVD y Blu-ray