A los 95 años muere Stan Lee, el creador del Universo Marvel

Stan Lee, el creador de cómics Marvel, falleció a los 95 años este lunes. La noticia fue confirmada por su hija.

Lee había sufrido varias enfermedades en el último año, padeció neumonía y problemas de visión.

Stan fue una pieza importante en Marvel al crear Jack Kirby en 1961 con The Fantastic Four. También creó Spider-Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man y The Avengers.

La hija del estadounidense confirmó la noticiaal medio TMZy explicó que su estado de salud se vio complicado desde temprana hora, por lo que fue trasladado a un nosocomio.



"Nos dijeron que una ambulancia corrió a la casa de Lee en Hollywood Hills el lunes por la mañana y lo llevaron al Centro Médico Cedars-Sinai. Nos dicen que ahí es donde murió".