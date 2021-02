Abby Montana busca conquistar a EU y Colombia

La oficial , es la canción de la intérprete duranguense Abby Montana que aunque se creyera que se la dedicaba a los hombres, se la canta a la amante con suma dedicatoria como “la otra”. El tema ya está en las plataformas digitales.

"Es una canción que aborda situaciones de la vida real y muchas mujeres han pasado por dichos hechos sentimentales, como el de llegar a hacer las amantes y oficialmente las engañadas”, plantea Montana a El Sol de México.

Montana recuerda que en marzo del año pasado se suspendió la producción de su álbum debut homónimo y se retomó en julio para lanzarse.

"La pandemia si nos ha afectado y algunos proyectos se detuvieron, por lo que, nos hemos ido más despacio y no significa que se trunque la carrera o que ya estemos fuera, sino que vemos la forma de ir avanzando, no quiere decir que ya se truncó la carrera, aun así seguimos en este camino musical", expresa.

Del sonido regional mexicano, advierte: "Yo le tengo mucha fe al género que me gusta desde la edad de cinco años. A parte hay que tener disciplina, constancia, no rendirse, todo tiene un por qué. Mi estilo puede funcionar mucho en México, en Estados Unidos, también puedo destacar en Colombia donde hay un nicho de este género popular”.

Abby dice que más adelante quiere interpretar un cover de Espinoza Paz; "Desde hace mucho tiempo me identifico con temas de Espinoza Paz y espero no sólo grabar una canción sino varias, porque van con mi estilo y luego que pase la pandemia, espero pisar un escenario a su lado en concierto en vivo o sino estar en un estudio de grabación con él para cantar juntos un tema".

Abby Montana gusta de actuar ya que en su carrera ha intervenido en tres montajes y se siente muy segura de no sólo destacar en teatro, también en televisión y cine. Aunque reiteró que "mi fuerte siempre ha sido la música, aunque me gusta actuar y más me he inclinado por la música".