Gandalf se vacuna contra el peligroso coronavirus; actor Ian McKellen comparte foto

Gandalf, el entrañable mago Blanco de la saga de El Señor de los Anillos se ha vacuna contra el Covid-19. Así lo reveló el actor británico Ian McKellen quien da vida a este personaje.

El intérprete de 81 años que también dio vida al villano Magneto en X-Men, fue inmunizado este 17 de diciembre en el Reino Unido como parte de los esfuerzos de atender a la población de alto riesgo.

Sir Ian McKellen dijo sentirse muy agradecido con el personal médico por recibir la primera dosis. "Para la próxima que venga, les voy a dar un abrazo a todos. ¿Se podrá hacer? no lo sé".

■ Abuelito que ofrecía clases de matemáticas en calles de CDMX ya tiene alumnos

■ Salinas Pliego insiste en romper encierro ante repunte crítico de Covid-19 en México

El veterano actor promovió la vacunación de Covid-19 de esta manera: "Cualquiera que haya vivido tanto tiempo como yo, está vivo porque ha tenido vacunas anteriores".

"Me siento suertudo por tener la vacuna. No dudaría en recomendarlo a todos", dijo después en un tuit.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc — Ian McKellen (@IanMcKellen) December 17, 2020

Casi 138 mil personas han sido vacunadas contra la covid-19 en el Reino Unido durante la primera semana del plan de inmunización, informó este miércoles el Gobierno.

El viceministro británico de Sanidad, Nadhim Zahawi, a cargo de supervisar este amplio programa, indicó en su cuenta de Twitter de que 137.897 personas han sido vacunadas en los primeros siete días con la medicación desarrollada por Pfizer-BioNTech.

La cifra no incluye a las personas vacunadas por los médicos en los centros sanitarios locales o por las enfermeras en clínicas comunitarias, donde empezó el tratamiento el lunes.

■ 'Hay gente con un sueldito de 50 mil pesos y vive feliz', reviven video de Samuel García

■ Susana Distancia versión real regresa por un segundo round contra Covid-19

Más de 70 hospitales participaron en las vacunaciones la semana pasada y otros diez se sumaron esta semana.

El programa para los grupos más vulnerables, sobre todo ancianos, empezó el pasado 8 de diciembre, pocos días después de que los reguladores británicos dieran luz verde al preparado de Pfizer-BioNTech.

Se espera que el grueso de las vacunaciones de los nueve grupos vulnerables se concrete en los primeros meses de 2021.

Las autoridades reguladoras, mientras tanto, evalúan la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, cuyo visto bueno se espera en las próximas semanas.

Con información de EFE

▶ Síguenos en nuestro canal de Google Noticias

Te recomendamos este especial▼

■ Paciente 95 | Superé la gripe y ahora sigo cuidados: Adriana

■ "Aún no recupero el sentido del olfato", dice Adriana tras aplicarse vacuna anticovid

■ "Tengo molestias, ¿será por la vacuna?": Adriana, voluntaria de ensayo clínico

■ Adriana se vacunó contra Covid-19, dice que no hay malestar

No te puedes perder ▼

­

■ 'Estaba llorando', se vuelve viral foto de médico abrazando a un abuelito con Covid-19

■ Muere el Doctor Alfonso Morales, legendario narrador mexicano de lucha libre

■ AMLO sí influyó al no usar cubrebocas: Córdova Villalobos

■ Covid-19, segunda causa de muerte en México: Inegi

■ Un conejo está tomando el sol en la siguiente imagen: ¿puedes hallarlo? [FOTO]

■ Twitter y Facebook prohíben publicaciones falsas sobre vacunas Covid-19

■ Cantantes estadounidenses se enamoran de la Banda MS