Mujeres maduras se liberan de prejuicios y toman la pantalla

Para nadie es sorpresa encontrar en los catálogos de cualquier plataforma streaming o canal en línea historias protagonizadas por jóvenes y adolescentes. Con cuerpos perfectos, estilos detallados y sonrisas envidiables.

Pero si hay una tendencia que empieza a llegar a la televisión en el continente americano es mostrar personajes de mediana edad, sin filtros y acorde a sus experiencias de vida, con mujeres como protagonistas.

El más reciente caso es Mare of Easttown, serie policíaca que trajo de vuelta a Kate Winslet a la televisión, después de 10 años. En la producción de HBO que se ganó el aplauso de la crítica, la actriz interpreta a una detective que investiga asesinatos en un pequeño poblado de Pennsylvania.

La imagen desaliñada, con ropa holgada, cabello despeinado y casi nulo maquillaje distan mucho del personaje que Winslet interpretó en la serie Mildred Pierce ubicada en el glamour social propio de los años treinta; y se encuentra aún más alejada de la deslumbrante imagen que marcó Rose DeWitt en Titanic hace 24 años.

“Interpreto a Mare como una mujer de mediana edad, cumpliré 46 en octubre, y creo que por eso la gente ha conectado con el personaje, ya que claramente no hay filtros. Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro que se mueven acorde a su edad, su vida y su origen Estamos hambrientos de algo así”, dijo la actriz a The New York Times.

En Mare of Easttown, hubo una escena que llamó la atención. Su personaje tiene sexo con Richard Ryan –interpretado por Guy Pierce– y en un momento se observa el abdomen abultado de la actriz.

“Y ella no quiso que se la quitaran, quiso mostrarse así como es porque, claro, se trata de una mujer de 45 años que tiene tres hijos”, destaca la especialista en televisión, Alexandra Bretón. “Es maravilloso que se pueda ver en pantalla, es necesario acostumbrar al público a ver heroínas así”.

Mare of Easttown es una de las varias series que han apostado por personajes diferentes, más apegados a su realidad y sin filtros de belleza como era costumbre. Otras producciones como Homecoming, con Julia Roberts o How to get away with murder, protagonizada por Viola Davis han abonado para mostrar mujeres de mediana edad como líderes.

“La televisión está reivindicando a las mujeres que no tienen miedo de envejecer y mostrarse como son. Eso es increíble ahora porque resulta que los personajes más interesantes de Hollywood o de otras partes del mundo son mujeres arriba de sus 40 años, algo que antes no pasaba”.

Si bien la tendencia crece en las producciones de la televisión estadounidense, este fenómeno tiene una historia con varios años en su camino, principalmente en Europa.

“Allá tienen al menos siete años poniendo a mujeres mayores como estelares. Está Happy Valley –con Sarah Lancashire–, que tiene a una policía que como a Kate Winslet le vale todo: no se maquilla, no se peina para que la conozcan como es”.

“Otro caso es Vera –estelarizada por Brenda Blethyn–. En el Reino Unido la serie lleva varias temporadas y ella es una mujer de 74 años, no menos exitosa, pues es una serie que todos ven por allá”, detalla Alexandra Bretón.

Hollywood poco a poco ha volteado a contar este tipo de historias. Casi a paso de plomo, pues las mujeres de mediana edad que muestra en pantalla aún mantienen algunos estereotipos estéticos.