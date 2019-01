Consuelo Duval regresa a la televisión con Bar Central

Actriz, conductora, actriz de doblaje, comediante de teatro, cine y televisión, así es como se define Consuelo Duval, quien está de regreso en este 2019 con mucho trabajo, ya que su gira Emparejados al lado de Adrián Uribe por Estados Unidos se ha extendido por casi todo este año, además de que la televisión privada le abre las puertas con el programa Bar Central, que se transmitirá a partir de mañana por Comedy Central.



Entrevistada por Organización Editorial Mexicana (OEM), María del Consuelo Dussauge Calzada, su nombre real, reconoció que su vida estuvo en crisis hace poco, pero que le sirvió para reconocer sus fortalezas y saber qué es lo verdaderamente importante para ella, “sí, estuve en un bache horrible, perdí mi trabajo en Televisa, tuve problemas en mi vida personal, pero sabes, me agarré bien fuerte de mi trabajo, de la comedia y logré salir adelante. El aplauso, la risa y el cariño del público me dio mucha fortaleza y me ayudó a superar este episodio en mi vida”, expresó.

Ahora de regreso con lo que más le gusta, veremos a la conductora en una nueva faceta, “sí, es algo muy diferente, aquí no se verá a Nacaranda haciendo de la suyas, no hay personaje, es Consuelo Duval platicando con amigos, invitados y sintiéndome muy libre con Bar Central”, expresó.

Respecto a lo que el público verá a partir de este miércoles 23 de enero a las 22:00 horas por Comedy Central, Duval expresó que serán entrevistas a 60 standoperos, tres por programa y en cada uno habrá chistes, anécdotas y cosas personales que cada uno de los invitados compartirá con el público, “Serán 20 programas en total y en todos compartirán una parte de su rutina que presentan en cada show, habrá tequilitas, buena charla lenguaje sin censura y conforme avanza la confianza y la bebida, se subirá un poco el tono, todas las ocurrencias serán grabadas en su totalidad y sin censura”, enfatizó.

Entre los invitados destacan Ese Wey, Alejandra Ley, Roberto Flores, Ray Contreras, Luiki Wiki, Slobotzky, Covarrubias, Kikis, Mónica Escobedo y Fran Hevia, entre otros.



En lo personal, Duval reveló que este año será de grandes retos y mucho trabajo, pues además de la gira con su amigo Adrián Uribe y la participación con Comedy Central, Televisa le abrirá nuevamente las puertas con un programa de comedia, “se trata de una sorpresa, aquí si habrá personajes nuevos y por ahora el programa se llamará Julia contra Julia, un proyecto que llevo mucho tiempo peleando por llevar al público y que por fin se convertirá en una realidad, todavía no hay fecha, pero ya tengo el sí de la empresa”.

La comediante, quien cuenta con una amplia trayectoria televisiva, regresará a la televisión tras dos años de ausencia. Duval es conocida por interpretar a Nacaranda, de La hora pico y a Federica, en La Familia P. Luche, al lado de Eugenio Derbez.

Orgullosa también de su familia y como buena madre no pudo dejar fuera los éxitos de sus hijos, el mayor de ellos Michel Duval ya empezó a construir su carrera en Telemundo y ahora a sus 24 años, está más enfocado que nunca en ese objetivo y acaba de dar su primer paso para lograr esa meta con un papel en Deadly Class (Clase Letal), la serie basada en el cómic estadunidense que recién estreno en México por FX.

“También el cine me ha tratado bien, hice mi debut en Todas caen, al lado de Martha Higareda y Omar Chaparro, me gustó mucho el trabajo, ahora ya sé cómo se hace cine y espero que me inviten a más proyectos”, señaló.

Por último, Consuelo Duval definió los siguientes meses como los mejores de su vida, “años nones, época de dones”, así definió la actriz este 2019.