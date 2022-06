Acusan de nuevo a Amber Heard, conoce de que delitos la culpan

Después de la derrota en el juicio contra Johnny Depp, Amber Heard vuelve a estar en la mira ya que Australia la está investigando por un caso de perjurio.

"El Departamento de Agricultura, Agua y Medio Ambiente está investigando las denuncias de perjurio de la Sra. Heard durante los procedimientos judiciales por el 2015 importación ilegal de (sus) dos perros a Australia", dijo un portavoz del Departamento de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de Australia para el medio ET.

Heard y Depp todavía estaban casados en mayo de 2015 cuando la actriz llevó a Australia a sus dos perros, Pistol y Boo, sin embargo, los animales no fueron registrados debidamente conforme a la legislación del país y tampoco cumplieron la cuarentena de diez días que se solicitan.

En 2015 Amber Heard fue acusada oficialmente por importación ilegal de animales, ella se declaró culpable de falsificación de documentos y después el caso fue cerrado.

"Teníamos la impresión de que teníamos todo el papeleo hecho para los perros", explicó Depp en ese momento. "Estábamos allí con los perros delante de todos".

En abril de 2016, ambos actores emitieron una disculpa pública mediante un vídeo en la que lamentaban no haber seguido las reglas que demandaba el país.

“El departamento está tratando de obtener declaraciones de testigos y, una vez obtenidas, el director de la Fiscalía Pública de la Commonwealth considerará si la evidencia es suficiente para justificar la prosecución del asunto"., agregó el portavoz del Departamento de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de Australia.

A pesar del juicio tan difícil para ambas partes, en una entrevista Heard reveló algunos detalles sobre lo que siente hacia Jonny Depp.

En entrevista para NBC News la actriz dijo que aún ama al protagonista de Piratas del Caribe.

"En el primer día del juicio dijiste en redes sociales que todavía sentías amor por Johnny. ¿Eso sigue siendo verdad?", le pregunta la entrevistadora.

"Sí", responde de inmediato la actriz, a lo que su entrevistadora vuelve a preguntarle sí a pesar de todo, de verdad todavía lo sigue amando.

"Sí, absolutamente. Lo amo. Lo amo con todo mi corazón. Y traté de hacer lo que mejor que pude con una relación que ya estaba profundamente rota funcionara y no pude. No le tengo rencor se que podría ser difícil de entender, pero si de verdad has amado a alguien, debería de ser fácil de entender", agregó Amber

Con información de Fernanda Ávila | El Sol de México