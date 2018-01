Adal Ramones no quiere encasillarse y ahora hará un drama de telenovela

Por quinta ocasión Adal Ramones actuará en una telenovela mexicana. Esta es la tercera vez que no se caracterizará a sí mismo, el personaje que hará en El despacho, bajo la producción de José Alberto Güero Castro, es todo un drama.

La telenovela, basada en la colombiana La ley del corazón, aborda los dimes y diretes de un bufete de abogados, mismo al que recurre el personaje que interpreta Adal.

“El hombre está en una bronca bien cañona y necesita de la firma de abogados para que lo defiendan”, explica el comediante.

“La invitación a participar en este proyecto me tiene muy entusiasmado porque está fuera de mi faceta como conductor o animador de la pantalla chica. Inicio este mes con este trabajo de televisión”.

Adal, quien actualmente es parte del elenco de la obra de teatro Dos más dos, dijo en entrevista con El Sol de México que serán 15 capítulos en los que participará. “La subtrama se titulará El disparo o El balazo, mi personaje está inmiscuido en un asesinato”.

Destacó que para él es muy importante que ya no se le encasille para su inclusión en las telenovelas. “Ya no me ven sólo en plan de comediante o del chistosito”. Adal,con 22 años de carrera y quien se dio a conocer a través del programa Otro rollo, asegura que ha logrado diversificarse.

NO DEJA EL ALMA MATER

Sin embargo, Adal Ramones no dejará la faceta que lo dio a conocer y que lo ha mantenido, en abril iniciará el rodaje de la segunda parte de la cinta No manches Frida, en la que hará pareja con Mónica Dionne.

“En esta secuela sentimentalmente vamos a estar juntos el Profesor Valdés, que soy yo; y la directora del plantel Gaby, personaje que hace Mónica. Vamos a estar desarrollando nuestra vida sentimental en paralelo a nuestra labor docente en la escuela”, adelantó.

Después de una larga temporada en Colombia de Protagonistas, reveló que tiene la propuesta de hacer un par de películas, una de ellas con un argumento que él mismo propuso y confía que ambos proyectos se consoliden entre este y el próximo año.

PAPÁ OTRA VEZ

Adal Ramones, con 56 años recién cumplidos y casado en segundas nupcias con Karla de la Mora, dice que uno de sus propósitos de 2018 será convertirse en padre por tercera ocasión.

“Paola ya tiene 16 de edad y me pide un nuevo hermanito, Dieguito quien sabe karate, dice que le va a enseñar karate a su hermanito, pero si es niña, la va a cuidar de los malandrines”, concluyó el actor.