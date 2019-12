[Video] Adam Levine se convirtió en policía de tránsito y esto fue lo que pasó

El vocalista de Maroon 5, Adam Levine, decidió ponerse el uniforme de policía de tránsito y multar a automovilistas por detalles absurdos, como tardar mucho tiempo en insertar la moneda en un parquímetro o estacionarse muy cerca de una acera.

Lo curioso de esta aparición del también actor, fue que las multas impuestas eran en realidad entradas para el concierto que Maroon 5 ofrecerá en Los Ángeles, California.

Gossip Maroon 5 actuará en el Festival de Viña del Mar

Lo broma fue parte del late night show de Jimmy Kimmel, quien dijo:

"Quizás lo único más estresante que conducir en Los Ángeles es estacionarse en Los Ángeles y cuando me enfrento a una situación difícil, me gusta hacer las cosas más difíciles", según el ET Canadá.

"Así que solicitamos la ayuda de Adam Levine. Su banda, Maroon 5, tiene una gira que comienza el 30 de mayo en Chula Vista, y pensamos que sería divertido para Adam repartir entradas para conciertos disfrazados de boletos de estacionamiento, con Adam disfrazado como aplicación de estacionamiento, ya que los conductores desprevenidos se encuentran con Maroon 5".

Y aunque la broma termina con una gran sonrisa por parte de los implicados, hubo uno que se disgustó tanto cuando le dijeron que lo iban a multar que grabó el procedimiento policial.

"Grábame, eso no hará ninguna diferencia", respondió Adan Levine mientras seguía en su papel de fiscal.