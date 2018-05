¿Adam Levine y James Corden arrestados en pleno Carpool Karaoke?

Esta vez el invitado especial de James Corden en el Carpool Karaoke fue Adam Levine pero parece que los dos se llevaron un buen susto.

Durante el ya famoso segmento de su programa, un policía de tránsito los alcanzó durante el recorrido y les pidió que se detuvieran pero no precisamente para arrestarlos, sino para que Adam le cantara un tema al uniformado.

Luego de esta curiosa petición, el policía subió a su patrulla y se despidió de ellos pidiéndoles que fueran cuidadosos al manejar.

Tras lo anterior, Corden platicó con Levine sobre su lugar de nacimiento y reveló que sus hijos estaban creciendo muy cerca de donde el cantante había crecido.

De pronto James retó al intérprete a ver quién era mejor conductor y los dos se dirigieron a una pista de carreras donde ambos mostraron sus 'habilidades'.

James no resultó tan buen piloto de carreras pero Adam demostró que podía manejar a rápida velocidad, respondiendo al mismo tiempo preguntas que el comediante le iba haciendo.

Algunos de los éxitos que el vocalista de Maroon 5 interpretó fueron "Moves Like Jagger", "Sugar, This Love", "She Will Be Loved", y el más reciente, "Wait".

Aquí te dejamos el programa completo para que lo disfrutes.