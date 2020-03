Adán Jodorowsky regresa recargado

Aunque no se escuchó música nueva bajo su nombre por un tiempo, Adán Jodorowsky nunca se fue de la escena musical pues el tiempo que estuvo detrás de los reflectores lo ocupó para producir a diversos músicos y llenarse de nuevas experiencias que lo impulsaron a regresar a su excentricidad y mostrar una nueva visión para hacer música.

“Me hizo mucho bien salir a la luz, me había olvidado que yo era artista también, pero me hizo bien hacer una pausa”, asegura Jodorowsky, “quise recuperar algunas raíces que mucha gente me pedía, ese Adanowsky excéntrico, explosivo, provocador y ahora provoco con cosas positivas, no negativas, eso es lo que cambió. Maduré un poco y trabajé más mis instrumentos, creo que soy mejor músico, yo diría que todo cambió para bien”, dice Jodorowsky en entrevista para El Sol de México.

“Yo era artista independiente, hacía música y vendía un poco de discos, pero no como un popstar, cuando empiezo a hacer música para otros y empiezan a vender muchos discos y a ser nominados a los Grammy digo… a ver espera, si logro eso para los otros, tengo que hacerlo para mí, entonces me ocupé muy bien de los otros y me sentí listo para hacerlo para mí”, confiesa el cantante sobre su regreso.

Esos fueron los inicios de su último material discográfico, que aun no se estrena y que pretende sacar después de que siete de las diez canciones que lo componen, vean la luz y sean recibidas por el público.

“No me interesa hacer lo que ya se hizo, quiero hacer mis propias cosas y ser una especie de OVNI en la música, eso es lo que me interesa, ser único y que digan ha pues eso es Adán”, menciona el intérprete de Machistador, su propia versión de una canción francesa con la que regresó a la escena en la que hace una sátira a los hombres que se creen conquistadores.

“Yo era bajista de M (Matthieu Chédid) hice unos diez conciertos con él, era huesero en Francia, así se dice cuando tocas por dinero el bajo, tuve la idea de hacer esa canción y la adaptación con referencias de México, por eso menciono a Luis Miguel, a un perro chihuahua etc., fue un reto pero creo haberlo logrado, respeté lo más que pude el texto, pero hubo cosas imposibles”, relata el cantante quien, aunque estuvo influenciado por el movimiento feminista actual, considera que no es un tema político en su esencia.

Adán está vestido como un superhéroe mientras da entrevistas, la parte visual de su proyecto fue construida con base en “lo que me gustaría haber visto como adolescente, un superhéroe, un Guitar Hero, excéntrico, mucha energía y dije bueno, tengo que hacer eso”.

A la par de sus proyectos personales, el cantante sigue con la producción a diversos artistas y prepara la música de una película de su padre Alejandro Jodorowsky. “No es fácil trabajar con él, pero confía mucho en mí, es una película que nunca sacó pero que está trabajando en ella se llama Tusk, pero no puedo decir mucho”.