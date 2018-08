¡Adiós Mark Wahlberg! George Clooney es ahora el actor mejor pagado del año

Nueva York.- George Clooney ingresó 239 millones de dólares en los últimos doce meses, principalmente por la venta de su marca de tequila, y es el actor mejor pagado del año, según publicó hoy la revista Forbes.



La venta de Casamigos a la licorera Diageo le reportó al actor estadounidense un total de 233 millones de dólares que, sumados a las ganancias procedentes de sus antiguas películas y a otros negocios, lo catapultaron al número uno de la célebre lista.



Con 124 millones, Dwayne Johnson, conocido como "The Rock", repitió en el segundo lugar gracias a taquillazos como "Jumanji: Welcome to the Jungle" y a su influencia en las redes sociales, que le permite negociar cuantiosos contratos promocionales.

Dwayne Johnson, conocido como "La Roca", no descarta aspirar a la presidencia de Estados Unidos en un futuro Foto: Instagram @therock



En el tercer y cuarto lugar se sitúan dos superhéroes de "Los Vengadores" que han participado en recientes entregas de Marvel: Robert Downey Jr. ("Iron Man") logró 81 millones, mientras que Chris Hemsworth ("Thor") se hizo con 64,5 millones.

Foto: Twitter @RobertDowneyJr

El quinto integrante de la lista es Jackie Chan, la mayor estrella china, que ganó 45,5 millones por su trabajo como actor en seis estrenos de 2017 ("Bleeding Steel" y "The Foreigner", entre otros), pero también como productor y empresario de cines.

Foto: AFP



En los siguientes cinco puestos figuran dos actores que han aprovechado el tirón de Netflix, Will Smith (42 millones, sexto) y Adam Sandler (39,5 millones, octavo); dos de Bollywood, Akshay Kumar (40,5 millones, séptimo) y Salman Khan (38,5 millones, noveno); y por último el "Capitán América", Chris Pine (34 millones).

Foto: AFP



Forbes llamó la atención sobre la diferencia salarial entre los actores y las actrices mejor pagados del mundo: si bien esos diez hombres acumularon 748,5 millones, las diez mujeres más exitosas del sector sumaron solo un cuarto, 186 millones.



"Parte de la discrepancia se debe a la falta de oportunidades en franquicias de larga duración o películas de acción que generan grandes sumas a priori y a posteriori", señala la revista, que señala cómo la brecha salarial de género se produce hasta entre millonarios.