Adriana Barraza: La pandemia ha recrudecido el racismo en EU

La actriz mexicana Adriana Barraza, quien radica desde hace varios años en la Florida, nos da su opinión sobre el racismo que se vive en Estados Unidos ante le muerte del afroamericano George Floyd, en la ciudad de Minneapolis, sumándose a la lucha por esta violencia que siempre se ha vivido en la Unión Americana.

“La pandemia recrudeció todo lo que ya sucedía (en Estados Unidos), la gente está más intolerante por obvias razones, la gente está con menos comida, aquí hay mucha gente que no tiene para comer, hay bancos de comida, no para todos y menos mexicanos del campo, se hacen festivales para ayudarlos”, explicó a JDS.

Cree que en estos momentos mucha presión para los Estados Unidos, “la gente sale a protestar pacíficamente, haber matado que no es la primera vez de esa forma tan terrible, y aquí en la Florida estamos con toque de queda junto con 33 estados más, creo que las autoridades no han reaccionado como deberían”, dijo la actriz mexicana.

Justamente a consecuencia de lo que se vive en Estados, filmó la serie “Penny Dreadful: City of Angels” que se estrena por la plataforma showtime y que retrata la historia de una familia mexicana que sufre de bullying y violencia en los años 30.

“Trata de una familia mexicana en 1938, vive una violencia que se ejercía contra los mexicanos justamente lo que está pasando ahorita; la intención es que los americanos sepan que Los Ángeles era México porque era nuestro territorio y en la sociedad norteamericana tenemos toda cantidad de participación, no sólo somos delincuentes”, detalló sobre la serie creada por el guionista John Logan.

Además, durante la video llamada dese la oficina de su casa en Miami, la toluqueña sigue su confinamiento con mucho ánimo esperando el estreno de una película que hizo con Robert Rodríguez, llamada “We can be heroes” donde es una entrenadora de súper héroes con poderes pero que rescata los valores familiares porque es de mucha risa y aún no tiene fecha de estreno.

La actriz nominada al Oscar por Babel, también recordó cuando iba a ser parte del mundo Marvel en la cinta de Thor, donde grabó algunas escenas y al final el director Kenneth Branagh le mandó una carta pidiéndole disculpas porque no saldría pero si en la edición y la otra satisfacción fue trabajar en “Rambo 5: Last Blood” junto al icónico Silvester Stallone.

Ganadora de varios premios, la primera actriz mexicana de 64 años, quien se encuentra muy bien de salud, no olvida a su México querido que lleva en su corazón a pesar de vivir en el extranjero junto a su esposo, aunque sí vista su tierra natal.

“Mi casa está llena de cosas mexicanas, soy mexicana y seré toda mi vida, voy a querer a mi país hasta que me muera, mis hermanos viven allá todavía, mi hermano menor falleció, pero todavía quedamos cuatro, mi hija vive en Buenos Aires con mi nieto y yo no he perdido mi acento ni lo perderé, tengo el ímpetu y eso siempre va a ser”, dijo orgullosa de sus raíces.

