Adriana Barraza será líder de huachicoleros

Adriana Barraza rodó escenas en Bulgaria con el actor estadounidense Sylvester Stallone, con su personaje de la hermana Rambo, en la quinta entrega de esta saga del veterano de guerra de Vietnam, “donde mostrará su aspecto más emotivo, explorando su identidad, siendo yo su hermana de vida”.

La nominada al Oscar por su trabajo en Babel en 2006, se mostró entusiasmada de ser parte del elenco de Rambo 5: Last blood (Rambo 5: Última sangre), con la dirección del propio Stallone, además de ser parte de también de la serie Aquí en la tierra, otra producción Fox Premium, de la cual ya se graba su segunda temporada.

Foto: Cortesía

“Rodamos escenas en una atmósfera emotiva, que ahonda en el personaje de Rambo, para explicar quién es Rambo. Fue muy grato trabajar con Stallone y voy a su lado como una mujer que ha estado en el rancho donde vive él veterano de guerra durante muchos años, entonces son como familiares".

La actriz trabajó casi en paralelo, pues viajó a Australia donde estuvo durante un mes encarnando a Valerie, la abuelita en la cinta Dora: La exploradora, donde también participa Eugenio Derbez.

“Nunca me tocó rodar escenas con él, sin embargo fue un placer convivir con Eugenio, Alessandra Rosaldo y su hija Aitana, me la pase muy bien el mes que tuvimos que estar en el rodaje en Australia. Son divinos y los quiero mucho”.

Foto: @AdrianaBarrazaOficial

Adriana Barraza también se da tiempo para dar vira a Rosa, una líder de una banda de huachicoleros en la seguda temporada de Aquí en la Tierra 2, que dirige Gabriel Ripstein y donde alterna escenas con Chrystian Ferrer, trabajo que se podrán ver hasta el segundo semestre de 2019, a través de Fox.

“Tengo 62 años de estos 45 de actriz y aún no me acostumbro a ver en una organización delictiva a mujeres que aunque viven la cotidianeidad se convierten en gente violenta que llega a matar. Me pareció muy terrible y muy atractivo poderla encarnar porque es una perosna común y corriente que atiende a su hijo, le hace su comida. Ella tiene una careta de dulce y amable, pero en su lado oscuro hace cosas terribles", expresó