¡Al fin! Selena Gómez y J Balvin estrenan su nuevo video I Can't Get Enough

El día llegó y al fin Selena Gomez y J Balvin estrenaron el video de su nuevo tema I Can't Get Enough.

Los cantantes realizaron este sencillo en colaboración con Benny Blanco, quien aparece disfrazado de oso de peluche, y Marco Masis "Tainy".

En el clip se observa como todos ellos bailan encima de una cama gigante al ritmo de la música que fusiona bases electrónicas con toques urbanos, en un ambiente relajado pero divertido, cualidades que ambos artistas querían reflejar en esta canción.

Con este tema, Selena regresa al género del reggaetón, tras su participación con Ozuna y Cardi B en "Taki, Taki".

Por su parte, "Tainy" ha trabajado como productor de J Balvin en las canciones Ambiente y No es justo, las cuales forman parte de su disco “Vibras”; mientras que Benny Blanco ha colaborado con artistas como Britney Spears, Katy Perry y Calvin Harris.