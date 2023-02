Alberto Barros regresa al Auditorio Nacional con un tribuno renovado a Colombia

Alberto Barros regresa al Auditorio Nacional con un show totalmente renovado. Será este 23 de febrero cuando el productor, compositor y arreglista colombiano ponga a bailar al público con su tributo a la salsa y cumbia, el cual prevé que tenga una duración de dos horas.

“Me he sentido privilegiado porque este universo me ha puesto en lugares adecuados en cada momento y creo que ha sido una evolución, yo lo llamaría mi crecimiento experimental en la tierra y quiero compartir este talento con mi público“, afirmó el cantautor, en conferencia de prensa.

“Este será un tributo a la salsa y cumbia colombiana. Ochenta por ciento será salsa y el otro veinte de cumbia, será una fiesta inigualable”, agregó el músico.

La salsa las llevamos en las venas todos, es como una cuestión intrínseca de nuestro ser como latinoamericanos

El show incluirá temas populares del artista como “Cachondea”, “Una aventura”, “La rebelión”, “Oiga, mire, vea”, “Sobredosis”, “Un montón de Estrellas”, así como también algunos nuevos lanzamientos como “Una loba como yo”, versión tropical del tema de Shakira en colaboración con Bizarrap e interpretado por su esposa Luz Elena Restrepo y “Ni Rolex ni Ferrari”, tema inspirado por la canción de su compatriota.

“La salsa las llevamos en las venas todos, es como una cuestión intrínseca de nuestro ser como latinoamericano; hay mucha tela de donde cortar, propuestas interesantes porque también tenemos que ir evolucionando el sonido, la sonoridad va cambiando y el irnos adaptando nos ha mantenido en vigencia para seguir proponiendo cosas para que a la juventud le guste”, dijo el cantante.

Para Barros, uno de los mayores regalos que le ha entregado la vida es poder compartir tanto su trabajo como su vida personal con su esposa, con quien ya lleva más de 13 años compartiendo el día a día. Y, a pesar de los baches que ha tenido su camino, incluso algunos distanciamientos, el cantante colombiano detalló parte del secreto que tiene para mantener una sólida relación.

“A lo largo del tiempo hemos hecho descubrimientos, he hecho conciencia de empezar a amarme a mí mismo, he estado encontrándome conmigo y, de pronto, eso me ha hecho conectar con los demás. Me hace ser más compasivo, de alguna manera estoy despertando, hemos estado despertando los últimos años en esto del camino espiritual, de la meditación y de pronto esto ha sido una de las cosas que ha solidificado nuestra relación, es como una toma de conciencia y aprender a amar a sí mismo”, sostuvo.