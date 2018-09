Alberto Guerra toma el reto de hacer a El Chema

Con distintos proyectos en puerta, el actor Alberto Guerra asegura que sí existe un antes y un después de su carrera luego de su participación en la serie de Netflix Ingobernable, producción a la que atribuye el éxito a nivel personal y profesional. Además aplaude la nueva forma en la que las plataformas de streaming han cambiado la industria televisiva.

Residente de la Ciudad de México desde hace más de una década, el cubano aplaudió las nuevas formas en las que en la actualidad se está haciendo televisión en México, pues para él, es un buen momento para que los monopolios televisivos eleven la calidad de los productos que ofrecen al público.

“Netflix llegó a subir el nivel y calidad, tanto visual como dramática, de forma y de fondo. Es tratar de abrir nuevos caminos para entender la forma de hacer televisión”, comentó el histrión quien realizará una nueva versión del personaje de El Chema.

Y añadió: “Netflix abrió toda una industria. Anteriormente había muchos actores muy buenos y con importante trayectoria que eran relegados porque no cumplían con el estándar de belleza que requerían otras empresas; ahora encontraron un lugar dentro de la televisión donde tener protagónicos, antagónicos y lugares verdaderos que nos merecemos en general”.

Después de que Mauricio Ochmann renunciara al personaje principal de la serie El Chema, por el mensaje que la serie entregaba al público, el esposo de Zuria Vega entró al rescate de la producción para la segunda entrega del programa que se estrena el próximo 14 de septiembre por Telemundo.

Al respecto de su personaje adelantó que, al momento de aceptar la responsabilidad del personaje principal lo hizo con la condición de dejar atrás el personaje “romántico” para abordarlo desde un lado más malvado. “Decidí hacerlo desde mi entendimiento. Desde esa parte en la que yo creo que se debe dejar de glorificar el narcotráfico, más no significa que no dejemos de fotografiarlos y representarlos, hay que hacerlos tratando de entender más la cercanía a la sicología”, comentó.

Por lo que su participación dejará en descubierto un lado “mucho más violento, e inestable mentalmente”, dejando de lado el aspecto encantador que se presentó en la primera temporada, para sumergirse en la psique de un hombre trastornado debido a la violencia que permea en su vida.

El actor quien se dio a conocer por su trabajo en la telenovela Ladrón de corazones aseguró que está consciente del reto que significa tomar el timón de un proyecto ya avanzado y muy querido por el público, por lo que no descarta que habrá a quien “le guste o no mi trabajo y es válido, es parte del reto”.

Sin duda, la plataforma de streaming ha aportado a la vida del actor una mayor oportunidad de trabajo ya que ahora se prepara para una nueva serie que se centrará en el asesinato del político mexicano Luis Donaldo Colosio.

REVIVEN EN EL CINE ROMANCE CON ZURIA

“Fue pura gozadera” fue como el actor describió el rodaje de la cinta En las buenas y en las malas, de Gabriel Barragán Sentíes, la cual protagonizó junto a su esposa y madre de su hija Zuria Vega.

“Fue muy bonito, el presentar como una parte de la historia que nosotros ya vivimos hace algunos años, la cual ya la pasamos. Sobrevivimos a esa etapa a la que estamos dándole vida en la película, es como regresar a ese momento en el que estuvimos”, señaló el actor, quien hasta el momento no ha tomado un descanso entre cada uno de los proyectos.

Sin embargo, explicó que aunque su profesión no cuenta con un horario fijo indicó que logra empatar su vida familiar y laboral como cualquier persona con un oficio distinto, recordó que “aunque mi mamá trabajaba todo el día, de ocho la mañana a ocho de la noche, no recuerdo tenerla ausente. Uno tiene que enfrentar su trabajo y cuando no tenemos los horarios fijos eso va variando, pero la verdad es que no hay ninguna diferencia es un trabajo como cualquier otro”.