Alberto Vázquez seis décadas de música y actuación

Está por cumplir 78 años en abril próximo, de los cuales seis décadas las ha dedicado a la música y a la actuación. Alberto Vázquez es una figura emblemática de los años dorados del rock and roll en México, su voz grave y potente lo hicieron cantar lo mismo baladas, norteño, banda, mariachi, para él nunca ha habido límites.

En el cine participó en más de 25 producciones, donde consolidó su imagen como el rebelde sin causa en comedias de amor acompasadas por las notas del rock, en donde compartió estelares con César Costa, Enrique Guzmán y Angélica María, con quienes vivió el frenesí rocanrolero en español y con ese mismo ímpetu el 20 de enero en la Arena Monterrey se reunirá con ellos en la Caravana del Rock & Roll, y después el 11 de febrero en el Auditorio Nacional.

Alberto Vázquez forjó su propia imagen, el cigarro en la mano, incluso cuando cantaba, se volvió su sello distintivo. Ya han pasado muchos años, hoy el intérprete de “Maracas” o “El Pecador” dejó de fumar. “La verdad me siento muy bien, mi única limitación es la altura me encuentro muy bien, canto mejor que nunca hasta mejor que en mis inicios”, dice el cantante que en sus actuaciones se acompaña con un tanque de oxígeno, por precaución. Desde su rancho en Torreón, Coahuila, el sigue proyectando su carrera y asegura que si “se interesan en mi vida para una bioserie, será no por ser galán o por las mujeres que formaron parte de mi vida, sino realmente, por las dificultades y sacrificios, por los que llegó para ser cantante”.

Dice Alberto que desde que tenía 17 años de edad, “a mí la gente me hace ganar dinero porque compra un boleto para verme”. Su vida, asegura el rocanrolero, se basa “en lo que he sufrido, mis vivencias tan bonitas cantando, eso es lo importante para mí”.

Alberto habla sin tapujos y de su relación con su colega Enrique Guzmán asegura “yo saludo a todos y si no me saludan, bueno. Yo no estoy peleado a muerte, es en el plan que se pongan, me pongo ¡Claro!”.

Y finalizó diciendo: “Estoy muy orgulloso de ser mexicano. No todo está mal en México, todavía tenemos cosas buenas para seguirnos uniendo. Somos mexicanos que amamos, que amamos a la Patria y buscamos seguir con paso firme y unidos. Y en las elecciones hay que votar, porque de lo contrario tu voto va para otro”.