Esto fue lo que le dijeron a Alec Baldwin al darle la pistola que mató a Halyna Hutchins

Más pistas siguen saliendo a la luz luego de la tragedia que se vivió en el set de la película "Rust" en Nuevo México, donde Alec Baldwin mató ayer a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza, de 48 años.

Ahora se ha dado a conocer que al actor le aseguraron que el arma era segura y no estaba cargada y aquí te contamos los detalles.

La pistola de utilería que mató a Halyna Hutchins

De acuerdo con el documento presentado por el departamento del sheriff del condado de Santa Fe, el asistente de dirección le dijo a Alec Baldwin que la pistola que usaría durante el rodaje era segura.

El encargado de armas había colocado tres pistolas de utilería en un carro, una de las cuales fue escogida por un asistente de dirección para entregársela a Baldwin.

Vista de la entrada de Bonanza Creek Ranch, en Nuevo México, donde se estaba filmando la cinta. | Foto: AFP

Luego el asistente le dijo al actor que era una "pistola fría", expresión de la jerga del cine para avisar que una pistola no está cargada.

Asimismo, el asistente de dirección aseguró que"no sabía que había balas en el arma de utilería" y tras el accidente, el encargado de armas entregó la pistola a los detectives.

¿Qué pasó con Alec Baldwin?

Tras la tragedia, el actor de 63 años se cambió y entregó la ropa que llevaba a los investigadores para posteriormente ser interrogado por los detectives.

El departamento del sheriff dijo que Baldwin acudió de forma voluntaria, respondió preguntas y ofreció sus declaraciones. Después se fue, pero no se presentaron cargos y el ganador del Emmy pudo retirase sin ser arrestado.

Un vocero del despacho dijo que se abrió una investigación y por su parte, el artista externó sus condolencias a la familia de Halyna Hutchins y aseguró estar consternado por lo que había sucedido en el set.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021 2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

¿De qué trata Rust, la película de Alec Baldwin?

La idea de filmar "Rust" vino después de que Souza investigara quién había sido la persona más joven en ser colgada en el lejano oeste.

Souza y Baldwin desarrollaron la idea en un guión sobre un forajido que cabalga para rescatar a su nieto de 13 años condenado a la horca por un accidente que es tratado como asesinato.

Baldwin estaba entusiasmado con filmar la cinta Rust. | Foto: Cuartoscuro

El dúo Harland Rust (Baldwin) y Lucas (interpretado por Brady Noon) huyen de la ley y de los cazadores de recompensas en Nuevo México, donde la película estaba siendo filmada.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Baldwin comparó "Rust" con "Unforgiven" en una entrevista, diciéndole a la publicación especializada The Hollywood Reporter que estaba listo para entrar en el mundo de los vaqueros porque sus habilidades, incluyendo "cabalgata y uso de pistolas, estaban a la mano todo el tiempo".