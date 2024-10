Alejandra Ambrosi ve en la obra Hilos, que aborda la violencia de género, un reflejo de la sociedad

Alejandra Ambrosi debuta como directora y productora con la obra “Hilos”, un monólogo sobre violencia de género que ella misma protagoniza, y donde cuenta con Gabriel Mata Cervantes como codirector.

En entrevista con El Sol de México, la actriz compartió que la iniciativa de incursionar en otras facetas fue gracias a su participación en la obra “2:22”, donde hizo una mancuerna creativa con Mata.

“Todo el tiempo proponíamos cosas juntos, incluso mis compañeros de la obra ya me apodaban la codirectora. Cuando estrenamos, Gabriel me propuso dirigir, y acepté, pero con la condición de hacerlo juntos”, narró.

Desde el inicio tuvo la intención de hacer un monólogo que abordara temas de género, y tras una búsqueda extensa se encontraron con este texto escrito por la dramaturga británica Abi Zakarian.

La puesta presenta el testimonio de una mujer que reconstruye su vida tras haber sufrido violencia de género. La actriz encontró ciertas similitudes en la experiencia con estas nuevas facetas, y el descubrimiento que hace su personaje al percatarse que ella tiene el poder de elección en esa etapa de su vida.

“(Cuando actúas) hay una cosa que no controlas mucho, no tienes mucho poder de decisión o de elección. Lo que es padre para mí, y un reto porque no lo había vivido antes, es que puedo elegir qué quiero, cómo me gusta la escenografía, la música, el trazo, el diseño, todos son decisiones mías”, contó.

El teatro como un espejo

Alejandra destacó que si bien los casos de violencia de género suelen estar presentes en los medios de comunicación, no siempre se toma conciencia de lo que implica vivir en una sociedad donde a diario mueren al menos dos mujeres.

Por ello, está convencida de que el arte es una herramienta para enfrentar al público con esta realidad, y volverlos más sensibles.

“El teatro tiene una gran capacidad de vernos reflejados, de crear este efecto espejo donde el espectador se pone el saco de distintas maneras. No solamente es una historia de mujeres para mujeres, sino que habla de la violencia de género, pero eso es un problema de todos, ese factor de identificación y esa capacidad para transformarnos es lo que tiene el teatro”.

La obra ha sido bien recibida a nivel mundial, pues incluso fue merecedora de el Scotsman Fringe First Award en Edimburgo, un galardón que reconoce la excelencia en la escritura y el impacto emocional de las piezas teatrales.

Quiere amplificar el mensaje

La temporada actual de “Hilos” se presentará todos los martes hasta al 17 de diciembre en el Foro Lucerna. Sin embargo, Alejandra externó su deseo de llevarla de gira, e incluso presentarla en algunas universidades del país.

“La obra tiene un mensaje tan relevante y una historia tan poderosa, que vale la pena viajar con ella y vivirla lo más que se pueda”, declaró. “Los números no bajan, pero no por eso hay que darnos por vencidos. Es importante seguir, cada quien desde su trinchera, luchando y sensibilizando con este tema”.