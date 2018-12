Alex Fernández Jr quiere grabar con su abuelo, Don Chente

Con 25 años de vida, el hijo mayor de Alejandro Fernández se lanza como cantante con el apoyo de su abuelo. Actualmente promueve el sencillo Te amaré, acompañado de mariachi y asegura que el compromiso es mayor al contar con el impulso de Vicente Fernández, quien al escuchar un demo de dos temas que el joven grabó por diversión, se convenció de que tenía futuro en el mundo de la música.



Alex afirma que no es que empezara un poco tarde su carrera como cantante, “todo sucedió de manera accidental, yo estudié administración de empresas, incluso, yo trabajaba en la oficina de mi papá desde hace mucho tiempo y por ello ya casi estábamos convencidos de que no sucedería nada, pero grabé unas canciones en el estudio de mi abuelo y cuando él las escuchó quedó convencido de que sí estaba hecho para ser cantante, él me lanzó y me apadrinó”, afirma.

Entrevistado en la alfombra roja del concierto acústico que se ofreció por parte de los Latin Grammy, el joven afirmó que el próximo año será cuando ya se cuente con todo un organigrama de trabajo, en el cual no descarta una colaboración con algún artista, su propia hermana Camila o ser parte de algún concierto de su papá, El Potrillo.

“Estaría padre hacer un tema con alguno de ellos, incluso grabar con mi abuelo sería un sueño, pero todavía es muy pronto para saber qué va a suceder el próximo año, lo único que sí te puedo asegurar es el estreno del disco completo, por eso ahorita sólo lo estamos calentando con sencillos”, finalizó el joven intérprete, quien también reveló su sueño de algún día cantar en premios como los Grammy.