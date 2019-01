Alex Lora sigue el festejo, prepara concierto en el Foro Sol

Ahora que Alex Lora y El Tri celebraron sus 50 años de vida artística con un concierto en el Palacio de los Deportes en octubre del año pasado, el cantante y compositor espera repetir la experiencia, cinco meses después, pero ahora en el Foro Sol el 16 y 17 de marzo próximo.



“Estamos muy contentos de poder festejar 50 años ininterrumpidos de rocanrolear, nunca hemos parado y es un milagro realmente que la Virgen de Guadalupe me concedió desde que yo era niño. Le pedí que me diera la gracia de poder ser rocanrolero y el hecho de estar aquí tan frescos como estamos cotorreando, después de cinco décadas y el cariño que la raza le tiene a mi música y a mi persona".



Al grito de ¡medio siglo rocanroleando!, el músico seguirá este año con los festejos, pues recordó que cuando era niño su mamá no estaba de acuerdo en que se dedicara a la música y refrendó su fervor por la Guadalupana.

“La verdad es el milagro que la Virgen me concedió porque cuando yo era niño me decía mi santa madre ‘de músico te vas a morir de hambre’ y yo le contestaba ‘sí, pero siento que la música me llama’. Por eso, yo le pedí a la Virgencita que me diera la gracia de poderme dedicar de lleno al rock y hoy tengo los mismos años de carrera que Mickey Mouse".

Lora dijo que después de la experiencia de contar su vida a través del programa Bios de National Geographic, ahora tiene el sueño de que su historia sea plasmada en una película, incluso mencionó que hay un par de actores que podrían personificarlo, entre ellos César Bono para la etapa de madurez.