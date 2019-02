Alfonso Herrera, listo para Queen of the Southwest 4

El actor Alfonso Herrera viajará a la tierra de la cuna del jazz como es Nueva Orleans, Estados Unidos, para darle continuidad a su papel Javier Gallegos en la cuarta temporada de la serie en inglés Queen of the south (La reina del sur) que estelariza la brasileña Alice Braga, cuya versión latina la hizo Kate del Castillo, sobre la vida de Teresa Mendoza.

En un receso del también rodaje de la película mexicana de comedia Me casé con un idiota de Batán Silva realizado en las instalaciones del Centro Cultural Roberto Cantoral-SACM, el actor mexicano informó que Queen of the south, “me llevará a permanecer en esta ciudad norteamericana durante poco más de cinco meses en esta locación, donde mi personaje que fue creado en la tercera temporada seguirá dando mucho de qué hablar en este thriller, que mezcla acción, drama y crímenes”.

Durante la entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), hizo hincapié que su personaje Javier Gallegos, “originalmente no está en la historia literaria del escritor español Arturo Pérez-Reverte, es una invención a manera de licencia poética y por consecuencia se entiende que no existe en la versión latina de La reina del sur”, confió.

Alfonso Herrera recién participa en la cinta Me enamoré de un idiota a lado de Paulina Gaitán, Rodrigo Murray y Patricia Reyes Spíndola, dijo que el año 2018 le dejó mucho trabajo en México, “yo tenía muchas granas de trabajar con Francisco Franco y Claudio Carrera, entonces la obra La sociedad de los poetas muertos fue un buen trabajo con el que hice una grata temporada desde el pasado abril hasta el mes de diciembre. Y repito la pasé muy bien. Pero bueno, ahora viajaré a Estados Unidos y retorno a mi país en verano de este 2019”.

Sobre el éxito logrado de Alfonso Cuarón con su película Roma y su esperado triunfo en la próxima entrega del Oscar, Herrera destacó: “Creo que es maravilloso que obtenga tantos premios eso que indica que hay buenas posibilidades para el Oscar, como mexicanos nos sentimos muy orgullosos. Y sí me gustaría trabajar con Cuarón, pues mira, yo estoy feliz colaborando con los directores que me invitaron a sus proyectos como es el caso de Me casé con un idiota de Batán Silva, además hay un buen elenco como compañeros.

“Quién no quisiera trabajar con Cuarón, Arriaga, Iñárritu Del Toro y el mismo Batán Silva, quien para mí es un gran director y ha trabajado con personas increíbles de Estados Unidos”, detalló.