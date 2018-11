Amor, desamor y música… los éxitos nacidos de relaciones tormentosas

June Carter y Johnny Cash se conocieron a mediados de los 50 entre bambalinas en el teatro Grand Ole Opry en Nashville. Tardaron poco en enamorarse, tal y como quedó plasmado en la canción Rings of Fire, que Carter escribió con Merle Kilgore y que Cash no sólo convirtió en número uno, sino en el mayor éxito de su carrera.

John Lennon y Yoko Ono se casaron en Gibraltar en 1969 y pasaron su luna de miel encerrados en la habitación 702 del hotel Hilton de Ámsterdam, metidos en la cama con una guitarra en protesta contra la guerra de Vietnam. De ahí surgió The Ballad of John and Yoko.

Cuando Mick Jagger y Marianne Faithfull rompieron tras cuatro años de relación en los que hubo infidelidades, adicciones, un aborto e incluso un intento de suicidio, habían dejado para la posteridad un puñado de canciones míticas como Wild Horses o You Can’t Always Get What You Want.



Estas son algunas de las historias que recoge I Will Always Love You (Lunwerg), un libro escrito e ilustrado por Marisa Morea que hace un recorrido por las mejores historias de amor y canciones que han marcado la historia reciente de la música.



PJ Harvey y Nick Cave, Bob Dylan y Joan Baez, Courtney Love y Kurt Cobain, y Tina e Ike Turner, entre otros, cobran vida y color en las páginas de este libro en el que Morea, que se dedica normalmente a la ilustración infantil, trabajó cerca de dos años.







”Ha sido un proyecto muy personal porque une mis dos pasiones: la música y la ilustración”, cuenta esta ilustradora madrileña que asegura haber disfrutado mucho del proceso creativo en el que ha escuchado constantemente las canciones de los artistas sobre los que escribía y dibujaba. Las coloridas ilustraciones, realizadas con lápices, acuarela y ordenador, destilan un aire naif pero tratando de respetar el parecido con los personajes reales.



Morea escogió el título del libro porque considera que I Will Always Love You, el tema principal de la película El Guardaespaldas (1992) protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner, es la canción de amor por antonomasia. Paradójicamente, la cantante fallecida en 2012 a los 48 años vivió un infierno durante su matrimonio con Bobby Brown.

”Hoy en día que las relaciones no siempre perduran en el tiempo, a nivel personal el concepto ‘te querré siempre’, que se dice de manera tan gratuita, me parece un poco mentira y me da miedo. En el libro reflexiono sobre vivir el momento y sobre mi fobia a la eternidad”, cuenta.



Según ella, la música se relaciona muy bien con el tema del amor eterno, que en realidad, muchas veces es algo efímero.

A lo largo de 140 páginas concebidas a modo de playlist aleatoria descubrimos cómo Jane Birkin y Serge Gainsbourg crearon una de las canciones más sensuales de todos los tiempos -Je t’aime... moi non plus-, el verano del amor de Nico y Jim Morrison o el cuarteto amoroso formado por Leonard Cohen, Janis Joplin, Joni Mitchell y Graham Nash.

”Quería que el lector no supiera a dónde te va a llevar el siguiente capítulo”, explica Morea, que además ha montado una lista de Spotify para que los lectores la puedan escuchar mientras se sumergen en el libro.



La autora era seguidora de la carrera de gran parte de los artistas que aparecen en la obra, pero a otros los fue descubriendo a lo largo del largo proceso creativo.

”Investigando sobre parejas que habían roto me di cuenta de que también había muchas que seguían juntas, así que decidí incluirlas a modo de anexo para evitar un tono demasiado pesimista”, relata.



Ahí están Elvis Costello y Diana Krall, Jay-Z y Beyoncé, Victor Manuel y Ana Belén, Gloria y Emilio Estefan, y Patti Scialfa y Bruce Springsteen, entre otros.





Morea se pregunta a menudo cuál es el secreto del éxito de estos temas que se han convertido en la banda sonora de varias generaciones. “Algo que está hecho desde la pasión puede apasionar a los demás, todos podemos empatizar con estados de desamor en una especie de catarsis”, afirma.



Al fin y al cabo, la música nos rodea constantemente y nos acompaña a lo largo de la vida, dice. “La música es el arte que más libertad te da para interpretarlo y esta interpretación es muy sensorial: te dan un punto de partida y tú lo llevas al terreno que quieres”, señala.

“No importa no entender el idioma, ni tener conocimientos musicales. Puedes no saber italiano y estremecerte al escuchar una canción de Mina”, asegura la ilustradora.



Canciones para recordar, sentir, inspirarse, bailar... Así son estos éxitos nacidos de relaciones tormentosas, flechazos, largos amores o intensos romances de verano, que formarán parte de la historia de la música para siempre.