“Me quedé muy herida”: Amparín Serrano y su dolorosa etapa con Flans

Siempre creativa y enamorada del arte como sus padres, la diseñadora Amparo "Amparín" Serrano Espinosa, quien murió de manera sorpresiva a los 57 años, no pudo evitar sentirse atraída en su juventud por la música y formó parte de uno de los grupos femeninos pop más importantes en los años 80: Flans.

Antes de consolidarse como la creadora de Distroller, Amparín intentó formar una carrera en la música. Su primera oportunidad fue con Flans, pero la historia para la empresaria no fue de las mejores en su vida.

Lee también: Ellas son las hijas de Amparín Serrano, la creadora de Distroller

¿Por qué no se quedó en Flans?

“Cuando me corrieron de Flans me quedé muy herida”, admitió Amparín en una entrevista con Mara Patricia Castañeda en su programa de Youtube, “En casa de Mara”.

La causa fue que la directora del grupo, Mildred Villafañe, quería que Amparo, de 18 años, dejara sus estudios universitarios para dedicarse de lleno a Flans.

“Me corrió porque quería que dejara la carrera de Diseño y yo no podía (...) a lo mejor le dio miedo que no llegara, pero estaba super comprometida”, explicó.

Foto: Instagram Amparín Serrano

La creadora de la marca Virgencita Plis expresó que esta amarga experiencia le afectó en su autoestima.

“Me pegó mucho, no soy alguien que tiene el estima muy alta, aquí cuando me corren mi estima bajó al cero, de realmente muy mal”, añadió.

Mencionó que años después se reunió con Villafañe, donde comprendió la decisión de despedirla de Flans porque eran muy jóvenes, pero reconoció que por mucho tiempo le tuvo rencor.

La portada en Eres

Que Flans le cerrara las puertas no fue impedimento para que Amparín Serrano siguiera buscando su sueño en la música y lo hizo con el dueto Media Luna, lo que le permitió que estuviera en la portada de la revista juvenil Eres, la más importante en esa época.

Foto: Revista Eres

“Cuando me corre Mildred, le agradezco, porque cero talento, no entiendo cómo me atreví esos son pantalones, de verdad. Pero luego me lancé de dueto con otro cuate y es donde me escogen para salir en la revista Eres”.

Aunque fue muy poco tiempo en el que estuvo con Media Luna, pudo presentarse en el programa Siempre en Domingo interpretando el sencillo La Luna.

¿Quién la sustituye en Flans?

Tras la salida de Amparín de Flans, la hermana de Mildred Villafañe le presentó a Ilse Olivo, quien fue aceptada y meses después la banda grababa su primer disco en Europa.

De hecho, al confirmarse el fallecimiento de Amparo "Amparín" Serrano, Ilse la recordó con cariño porque gracias a estas cosas del destino, pudo entrar al grupo pop para tomar el lugar de la diseñadora.

“Fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre!!! Fue tu particular sentido del humor el que me ilusionaba a convivir contigo en ese proyecto de la hermana de Marian al que me estaban invitando a hacer una prueba…Flans? Marian me mostraba los pilotos del programa de Flans en videocasete y si eran puros chistes locales pero con los tuyos me atacaba de la risa! Te vi 4 o 5 veces personalmente solamente y me quede con las ganas de que fuéramos amigas y reírme de tu ingenio. Entusiasta fan yo de todos tus logros! Repito te vi muy pocas veces y me siento de alguna manera conectada contigo! Estoy en shock, estoy en shock, estoy en shock ! Amparín si todos estamos aquí para cumplir misión tu ultra cumpliste!!!”, fue el mensaje de la cantante en su cuenta de Instagram en honor de Amparín Serrano.