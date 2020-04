Ana de la Reguera cuenta su propia historia en serie

Hace poco más de seis años que Ana de la Reguera no la pasaba nada bien. Llevaba poco tiempo de haber llegado a Estados Unidos para formar una carrera actoral en Hollywood, pero de repente algo se vino abajo: “Me habían quitado un papel que pensé que iba a cambia mi vida y mi carrera y que me gustaba mucho”.

La actriz se sintió frustrada por “estar limitada a la decisión de alguien más para hacer un personaje que me gustaba. Por eso es que escribí Ana”, una serie de comedia que mezcla elementos de ficción con vivencias e inquietudes personales, y la cual estrena hoy por Comedy Central.

Gossip [En Vivo] Todo lo que debes saber del One World: Together At Home

“No es una biografía ni nada por el estilo. Son más bien cosas de las que me interesaba hablar, decir, mostrar de mi vida para que el público se identificara conmigo, pero también hay cosas ficticias. El personaje de Ana prácticamente soy yo; su historia y muchas de las anécdotas o escenas realmente sucedieron”, comenta De la Reguera en entrevista.

En esta producción que también podrá verse a partir de mañana por Amazon Prime Video, Ana explora la vida de una mujer proveniente de una familia conservadora, una mujer que fue educada para “ser esta niña perfecta, una princesita, que es hija de reina de belleza. Es una mujer que vive una adolescencia tardía y que tiene que perderse para encontrar su voz”, tal como ella lo hizo.

En esta historia que además de crear, escribir y protagonizar también produjo, Ana de la Reguera aborda inquietudes como la inseguridad, la sexualidad, el feminismo y la edad, entre otras cosas. Y para apoyarse en ello, la actriz se rodeó de sus seres queridos y creadores favoritos para dar forma a esta serie, entre ellos está Augusto Gardoqui, su papá, quien da vida a ni más ni menos que a su padre.

“Se enteró del proyecto y me preguntó si el personaje del papá aparecía porque él quería hacerlo. Primero dije que no porque en la serie lo critico mucho –dice entre risas–, así que me daba muchísima pena mandarle las escenas que eran sobre él. Le dije que tenía que hacer casting, porque yo no tomaba esas decisiones, lo hizo y fue la primera persona que contrataron les encantó el personaje y no hubo ninguna duda”, recuerda.

El caso con Nena de la Reguera, su madre, fue totalmente distinto. En la serie, el papel de la mamá es otro personaje protagónico que sigue paso a paso a la actriz, dándole consejos pero también señalándole lo que considera no es adecuado para su futuro. “A ella le hubiera encantado, pero al ser el personaje principal necesitaba a una actriz de tiempo completo. Además se confrontan mucho entre madre e hija y la verdad no quería vivir eso en el set”, dice entre risas.

En la serie, Ana realiza algunas críticas fuertes a su madre y su forma de pensar, pero afirma que lo hizo con todo el respeto y cariño que siente por ella. Aunque confiesa que le da un poco de temor ver cómo reaccionará: “Mi mamá no ha visto nada. Prefiero llevarme el regaño después. Lo único que me dijo es que con que no la haga ver como Luisito Rey es suficiente”.

Con un guion escrito también por Marcelo Tobar, Anaí López, Alejandra Olvera Ávila y Fernanda Eguiarte, Ana de la Reguera se acompañó del director Carlos Carrera para realizar la serie.

Ana cuenta además con las actuaciones de Andrés Almeida, Paulina Dávila, Eduardo España y Juan Carlos Vives.

La serie se transmite semana a semana por Comedy Central y en Amazon Prime Video.