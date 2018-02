Ana de la Reguera, Olga Segura y Esmeralda Pimentel, recaudan fondos para ayudar a damnificados

Ana de la Reguera, Olga Segura y Esmeralda Pimentel estuvieron presentes en el primer día de actividades de ZONA MACO 2018 con su proyecto Giving Tree, en el cual continuarán con la recaudación de fondos para ayudar a quienes perdieron su vivienda por el sismo del 19 de septiembre y hablaron de temas como la transparencia de la labor altruista y la unión del las mujeres contra el acoso.

Esta organización conformada con las actrices mencionadas, además de Kate del Castillo y Karla Souza quienes radican en Los Ángeles, California, a la cual acaban de sumar a Pimentel, ya ha mostrado en Instagram la colocación de la primera piedra de uno de los hábitats, para el señor Tobías en Puebla y mañana, las artistas irán a la entidad para ver la evolución de las construcciones.

Acerca de la donación que se lleva a cabo en la Feria de Arte, para la cual contaron con la colaboración del artista plástico Gabriel Orozco mediante la instalación de un árbol del que cuelgan ángeles, esta es de 500, 250 y 100 dólares por casa. Cada vez que alguien hace una aportación se llevará consigo un ángel y en el lugar de éste en el árbol, se pondrá una casa con el nombre del donante. Además, se tendrán cinco ángeles de oro para ser reemplazados por 5 casas de ese material, las cuales equivaldrán a una donación de 10,000 dólares y también se venderán playeras y sudaderas con valor de 40 dólares.

En cuanto a la credibilidad de la asociaciones altruistas, Los Ángeles comentaron que “desafortunadamente ayudar es muy difícil y hay que dar resultados rápido para que la gente vea que su ayuda se hace realidad”, dijeron.

Asimismo, las actrices y la productora mencionaron que es muy importante que las figuras públicas se solidaricen con causas para sectores vulnerables de la sociedad y que más mujeres se unan, como en el caso de De la Reguera y Segura que están en 'Time´s Up', la cual está conformada por figuras públicas femeninas de Estados Unidos contra el acoso, por lo cual se les preguntó si ellas han pasado por esa situación, a lo que Pimentel respondió:

“A mí no me ha pasado, yo me pongo límites y por mi personalidad no me ha sucedido sin embargo hay que respetar a quien a compartido su experiencia al respecto para que no exista esto, que bueno que ahora existan mujeres que apoyan a mujeres”, concluyó.