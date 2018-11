Ana de la Reguera se siente optimista con el nuevo gobierno

El que Ana de la Reguera triunfe en Hollywood con su carrera actoral, no significa que se olvide de sus raíces ni del lugar que la vio crecer; todo lo contrario. La actriz que recién fue dirigida por 50 Cent en la serie estadounidense Power, producida por el rapero, promociona ahora en México el show Reír se siente bien, en la que busca recaudar fondos para su fundación VeracruzANA.

El proyecto, cuenta la actriz, surgió de una plática que tuvo con la standupera Sofía Niño de Rivera, donde hablaron sobre lo complicado que era mantener adelante esta fundación. “En el último año me fue bien difícil recaudar fondos por el hecho de toda la crisis y todo lo que hemos pasado como estado. Y justamente hablando de esto con ella le dije ‘¿Y si me haces un stand up a beneficio?’ Y dijo ‘Va, pero si quieres yo le digo a otros amigos comediantes. Cada quien que hagamos 20 minutos”.

El resultado podrá verse el 14 de noviembre en el Auditorio BlackBerry, donde se presentarán los comediantes El Diablito, Daniel Sosa y Ricardo Pérez, así como Torpecillo, que fungirá como conductor y quienes armarán este grupo a beneficio junto con Niño de Rivera.

Por: Prensa Danna

La actriz, quien conducirá junto Carlos Rivera la ceremonia de los Latin Grammy el 15 de noviembre, se ha comprometido con este proyecto que surgió en 2010 luego del huracán Karl que azotó la población La Antigua Veracruz.

Al respecto se dice optimista por el futuro del estado, ahora que el morenista Cuitláhuac García asumirá el gobierno de Veracruz. “El estado se vio súper dañado, sufrió muchísimo y a todo mundo dejaron endeudado. Pero estoy muy esperanzada con la nueva administración que entra tanto en la Ciudad de México como en Veracruz; ambos son parte de Morena. He tenido acercamientos y espero que podamos trabajar en conjunto para poder ayudar”, dice.

Su trabajo se enfocará al ámbito cultural y un poco al educativo “que es en lo que mi fundación se dedica también. He platicado mucho con Alejandra Frausto, la futura Secretaria de Cultura, trae proyectos padrísimos, apuntó.

Esta no es la única labor social de Ana de la Reguera, también forma parte del equipo de Los Ángeles en México, asociación creada con Kate del Castillo, Karla Souza y Olga Segura encargada de recuperar la localidad de San Miguel Tecuanipa, en el estado de Puebla. “Llevamos cinco casas entregadas y tenemos un terreno que compramos para poder reubicar a 13 familias; es decir, vamos a hacer 13 casas más".