Ana Emilia cambia los escenarios de Hoy por el Pepsi Center

En su faceta como cantante, Ana Emilia tomará el escenario del Pepsi Center el 17 de junio para brindar su concierto en sonido regional mexicano en el que compartirá con sus seguidores temas como “Amorcito”, la canción que grabó a dueto con su paisana Carolina Ross; Vivir sin ti, que estrenará el 2 de junio, y No es casualidad, que tiene un sonido disco.

Con una experiencia casi siete años como intérprete y siendo uno de los rostros nuevos del programa matutino Hoy, en el que aparece como conductora invitada, la propuesta musical de Ana Emilia ha crecido gracias a plataformas como YouTube.

“Estamos viviendo la era en la que la gente está abierta a escuchar todo tipo de géneros, que es lo que hago yo con mis canciones en pop, reguetón y regional mexicano en el que he incursionado con la ayuda del productor Ramón Sánchez, ganador de varios premios Grammy”.

La estrella de internet de 16 años, confirmó que ya se encuentra seleccionando los temas y ensayando lo que será la lista de canciones que interpretará, sumarán poco más de 20. Entre ellos incluye el tema “Quiero” que desde que se lanzó en el mes de octubre pasado, alcanzó 50 millones de vistas.

Resaltó que la canción “Amorcito”, lanzado también el año pasado, “se hizo viral en Tik Tok, debido a que su letra es muy juvenil e invita a bailar”, precisó Ana Emilia.

El año pasado la artista vivió su primera experiencia en un escenario de la Ciudad de México al ofrecer dos conciertos en el Teatro Metropólitan y espera emular el éxito ahora en el Pepsi Center.

“Nunca me han dado nervios. No soy una persona que se estresa en un escenario. Sé que nací para brindar mi arte al público. Para este nuevo show de poco más de 23 melodías, me haré acompañar de mi banda de ocho músicos, ocho bailarines y bailarinas y dos coristas. Tendré cuatro cambios de vestuario que son diseños por mí”, reseñó en la charla.

Nacida en Mazatlán, Sinaloa, Ana Emilia comentó que el próximo show significa un momento especial en su carrera. “Se la van a pasar bien, con momentos inolvidables. Luego de conocernos detrás a través de una cámara, vamos a conocernos en persona, tienen que escuchar mi música interpretada en vivo”, dijo.

Acompañan siempre a Ana Emilia sus padres Angélica y Héctor Contreras, a quienes les agradece siempre el apoyo incondicional.

“Será próximamente que les de novedades sobre mi participación en el matutino Hoy, de antemano no es que salga a cuadro diariamente. Sin embargo, les tendré una muy bonita sorpresa, que aún me reservo”, confió la joven, quien antes de que concluya 2023, lanzará su álbum debut como solista.