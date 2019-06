Ana Torroja retoma la música electrónica con sencillo Antes

Antes de entrar al estudio de grabación para preparar nueva música, Ana Torroja se cuestionó: “Después de hacer tantas cosas uno se pregunta: ‘Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué no he hecho que puedo hacer?’”. La respuesta vino de un grupo de dj’s españoles con los que comenzó a trabajar y dio como fruto Antes, sencillo que estrenará el 16 de junio y que para ella es una vuelta a sus inicios.

“Es verdad que es una vuelta a mi origen musical que es la música electrónica, de la mano de gente muy joven, talentosa, muy osada y arriesgada; eso me ha hecho motivarme”, responde la cantante durante una entrevista con El Sol de México.

“Realmente estaba buscando algo y no sabía qué, pero fueron estos distintos equipos de productores y dj’s que querían hacer música como David Guetta o Martin Harrix los que coincidieron conmigo, me lo propusieron y para mí fue como ver la luz, pensé ‘Esto es lo que quiero’”, señala la intérprete de Llama, quien se presentará en el Auditorio Nacional el 12 de octubre.

Ana Torroja había experimentado con otros sonidos y dejado a un lado el electropop que la popularizó en su etapa solista o con Mecano. “De pronto te das cuenta que la música electrónica es como tu lugar natural, hay veces donde tienes que probar cosas para saber si te gustan o no, pero es verdad que cuando escucho mi voz con ese sonido es donde pienso que se siente más cómoda, porque pareciera que fuera un instrumento más”, menciona.

La española cuenta que Antes es una canción que aborda su inquietud frente al uso de la tecnología y las relaciones humanas. “La gente ha encontrado en ella un escondite, una capa donde no te muestras como eres. No sé por qué la gente ha llegado hasta ahí, pero eso es lo que me preocupa, ¿por qué la gente es capaz de decir cosas por el teléfono que no es capaz de decirte a la cara?”, se cuestiona.

“Esta canción es como una pequeña llamada de atención: la tecnología es perfecta, no estoy en contra de ella, pero no nos perdamos de ella, no tengamos miedo a sentir, a mirarnos a los ojos, a hablar, a tomar el mismo teléfono y en vez de mandar un mensaje de texto llamar a alguien para felicitarlo… no dejemos de estar ahí, al final somos seres humanos, no nos comunicamos como robots”, dice.

Antes es el segundo sencillo que Ana Torroja lanza en 2019 y que espera incluir en lo que será un nuevo disco que planea lanzar el próximo año. “Ya tenemos listas ocho canciones y hoy en día todo vale, así es que podría ser un material de ocho temas, pero el proyecto todavía está muy vivo”, concluye.