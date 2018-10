Andrea Legarreta y su familia le darán voz a una cinta animada

Andrea Legarreta desmiente supuesta soledad en su vida matrimonial con Erik Rubin, "¿sola?, suena como si fuera la víctima, no!", declaró la conductora de Hoy y añadió que su vida familiar camina sin problemas, incluso ella, su esposo y sus dos hijas Mía y Nina pusieron su voz a una nueva película de animación de Estados Unidos que se estrenará en 2019.

Andrea y sus hijas Mía y Nina / TELEVISA

Se trata de la historia de una familia llena de valores, "sólo podemos decir que es una película muy padre y divertida, lo cual nos tiene muy orgullosos porque este trabajo de doblaje en cine nos marca con este recuerdo y eso nos hace muy feliz y esperanzados que nuestros descendientes vean nuestro trabajo en el cine nos tiene muy contentos".

Andrea como mamá gallina, alabó la actuación de Mía en la cinta Recuperando a mi ex que estelariza con Adriana Louvier y Andrés Almeida.

"Estamos muy felices apoyándola, celebrando está película tan bien lograda. Estamos muy orgullosos de nuestras dos hijas son unas niñas increíbles, nos hemos preocupado por que se puedan realizar de la manera que ellas quieran, les apasiona el canto, la actuación y se han preparado desde chiquitas ", añadió.

Foto: FEDERICO XOLOCOTZI

Y sin dejarlo de tomar en broma, se le preguntó a Erik, que por que deja tanto tiempo sola a Andrea. "Bueno no me deja sola, hay que entender que la vida de un cantante es estar de gira y los días que el anda en gira son los que estamos lejos de él y no estamos solas, usamos la tecnología para comunicarnos".

También dijo que Erik es muy hogareño y contribuye con preparar el desayuno. "Sólo saco el cereal y listo”, dijo él sonriendo.

También explicó Andrea qué desde hace un año fue dada de alta del mal de púrpura. "La verdad desde hace un año me dieron de alta. Todos estamos sanos y bien gracias a Dios y seguimos promoviendo el cine mexicano, para que esta historia pueda ser vista por todos ".