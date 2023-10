Angel Bleu rinde homenaje a Colombia con su afrocumbia reguetonera

Para bailar en noches de fiesta, “La Botella”, más reciente tema de Angel Blue, encaja de una manera perfecta. El ritmo bailable de este nuevo sencillo remarca el ritmo latino que ha caracterizado la propuesta musical de la joven cantante.

“Es una afrocumbia reguetonera de la que se me vino la inspiración después de una noche de rumba. Desde hace rato he querido retomar el sonido cumbia-colombiano en mi música. Me han dicho que es muy bailable, ese era uno de los aspectos que queríamos que la gente tuviese al escucharla”, explicó la artista en entrevista.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hay diferentes tipos de cumbia, el sonido de esta es más colombiano, queríamos hacer un homenaje a mi país, por eso el video fue grabado en La Guajira”, explica la cantante sobre el videoclip, que acentúa la importancia que el sencillo da al país de origen de la artista.

Cultura Las mujeres pachucas toman el Festival Internacional Cervantino

Además de “La Botella”, el 2023 ha dejado otros lanzamientos en el repertorio de Angel Bleu, entre ellos “Tírate al piso”, “Secret location” y “Cosa de locos”, todos caracterizados por el mismo ritmo, del que la cantante apunta es una combinación de varios géneros.

“A mi género lo defino como latin pop, me gusta explorar y sacar inspiración de temas de los 80 o de una cumbia o dembow, quiero salir de mi zona de confort e impulsarme para sorprenderme a mí misma y a mi público”.

Angel Bleu asegura que radicar en una ciudad como Miami, donde convive con personas de herencia latina y una amplia gama musical, ha colaborado para enriquecer sus composiciones.

“Me mudé a Minnesota, Estados Unidos a los cuatro años, ahí nadie habla español. A los 11, cuando fui a Miami, la cultura era muy diferente, fue un alivio estar otra vez con gente latina. En mi música me han influenciado los sonidos del american pop, del reguetón, de la salsa. Tengo tanto el sonido americano como el colombiano en mi mente”, explicó.

Recordando sus inicios como cantante, Angel Bleu relata que su deseo nació desde la escuela, cuando tuvo clases de ópera. “Era un hobby, no era algo que quería hacer de por vida. A los 17 años dije: ¿Qué tal si hago esto? No me veía en un trabajo tradicional”, contó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La intérprete de 23 años adelantó que su próximo sencillo ya está en producción, para ser lanzado en el mes de febrero con motivo del día de San Valentín. “Se llama Amándote, para el día de los enamorados, se va a tratar de ese amor del que nunca te olvidaste”, dijo.

Angel Bleu cerrará el año con una gira en Argentina, siguiendo con fechas en España y Chile a inicios del 2024.