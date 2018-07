Angélica Vale es fiel a las mentiras y a su familia

Cuando termine la grabación de la telenovelaY mañana será otro día… Mejor, Angélica Vale se tomará un respiro para dedicarse de tiempo completo a su familia, aunque sólo se dará una concesión y esa será la de viajar de Estados Unidos, donde radica, a la Ciudad de México para seguir participando en el musical Mentiras.

Al arribar al festejo por el millón de espectadores del musical, función en la que participó, Vale estuvo acompañada por sus dos hijos, Angélica Massiel de cinco años y Daniel Nicolás de tres.

“Seré mamá de tiempo completo porque últimamente a los dos niños los tengo chipiles no se me quieren despegar para nada, y es sinónimo que requieren de mis cuidados”, consideró la actriz y aprovechó para aclarar que ese descanso sólo será interrumpido por Mentiras. “Seguiré regresando al musical porque es una producción muy entrañable para mí y ahora que regresó mi director Rafael, aún más”.

Sobre el éxito que ha tenido Y mañana será otro día… Mejor, dijo que se siente muy satisfecha.

“No me puedo en lo más mínimo porque sí nos están viendo. Hay días que se nos informa que estamos en primer lugar. La verdad, que estoy agradecida y feliz con la gente, con mi Méxic, qué bueno que regrese a las telenovelas mexicanas”.

Angélica dijo que no está enterada si su mamá regresaría al teatro musical con la obra Mame, “que yo sepa no creo, a lo mejor lo decidió hace poco y yo ni me he enterado”.

También desmintió el rumor sobre su supuesto divorcio, que se desató a mitad de semana.

“¡Gracias a Dios, estamos bien! muy felices, muy contentos, él llega este fin de semana, todo está bien”, aclaró.

Angélica Vale reconoció que su hija Angélica Massiel tiene dotes artísticas. “Es muy inteligente, está aprendiendo el español rápidamente, tiene una voz espléndida y bueno me dice que cuando sea grande quiere estudiar dos carreras de actriz y diseñadora. En fin, estará en lo que se sienta más feliz y segura”, concluyó y se despidió porque estaba a minutos de aparecer ante el público de Mentiras.