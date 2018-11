Angelique Boyer vive un cambio histórico

Suspenso, esoterismo, transmigración y mucha pasión es lo que contendrá la nueva apuesta televisiva del canal Las Estrellas, Amar a muerte, que protagoniza Angelique Boyer, quien dará vida a una mujer que traiciona a su marido (Alexis Ayala) con su mejor amigo (Alejandro Nones), pero que vive arrepentida del daño causado a la persona que mejor la trató en la vida.

Se trata del quinto protagónico para Angelique, quien en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM) adelantó que “habrá muchas escenas llenas de pasión ya sea en la alberca, en la playa o en la cama”.

Gracias a que sus compañeros actores son respetuosos y muy profesionales, “he podido hacer estos capítulos pasando fríos, con mucha gente alrededor, pero siempre cuidando mi desnudez; pero la pasión y el gran esfuerzo prevalecen en cada escena”, detalló.

Foto: Cortesía

Pero el amor desbordado, sólo será un ingrediente más en este melodrama basado en la telenovela colombiana En cuerpo ajeno, producción de Carlos Bardasano, realizada en formato cinematográfico, que parte de la historia de tres hombres: un rico empresario (Alexis Ayala),un profesor de antropología que busca los fondos para atender la enfermedad de su hijo (Arturo Barba) y un asesino condenado a la silla eléctrica (Michel Brown), todos mueren el mismo día, pero sus almas reencarnan en cuerpos diferentes: el empresario toma el cuerpo del asesino y éste el del antropólogo.

Boyer hace el papel de Lucía, una mujer que tiene carencias económicas y afectivas. “Se convirtió en una mujer que después de sufrir muchísimo abuso en su infancia tiene la oportunidad de escaparse de esa vida. Se reinventa, conoce una persona que tiene las mismas carencias afectivas, se enamoran con ese amor bastante enfermo y hacen un plan maquiavélico, para conquistar al hombre más poderoso de México. Y el mismo día de la boda lo asesinan”, describió.

Y añadió, “esta es la primera traición que Johnny (Alejandro Nones) le hace a Lucía, y ella se vuelve cómplice del asesinato de su marido. Después de esto, vamos a ver a una Lucia que difícilmente vuelve a confiar, pero qué bueno, porque se convierte en una guerrera, sobreviviente de muchos abusos, representando a una protagonista atípica, que también comete algunas villanías”.

Foto: Cortesía

El destino le juega la revancha, porque “aunque ella va a ser adinerada, al morir su esposo va a mandar el mensaje de que ese no es el camino, porque esto no dura, no da felicidad, ni compra a nadie. Eso verán en Lucía”.

Para Angelique Boyer, Amar a muerte, producción de Lemon Films para Televisa, “es un producto muy diferente a lo hecho antes. Para mí es la historia más corta que he estelarizado (son 87 capítulos). De ahí que vayamos a ver personajes más humanos, que tienen un lado oscuro y otro brillante, con errores y virtudes. Lucía es una mujer que comete muchos errores y vamos a ver cómo se enfrenta a la vida”.

Angelique dedica a su madre fallecida este trabajo. Ante la pregunta de que si cree en la reencarnación, contestó muy segura: “La verdad estoy empezando a creer. Me había vuelto escéptica y ahora quiero abrirme energéticamente pasa sentir algo del más allá, porque en el rodaje se me ha aparecido una mariposa tres veces, se me ha posado en mi mano todo el tiempo que yo quiera y hasta que la aviento al cielo, se va. Quiero creer que mi madre me sigue cuidando, además que me visitan muchos colibríes”, concluyó.