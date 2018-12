Hija de Carrie Fisher le dedica una canción a su madre tras dos años de su muerte

Billie Lourd le rindió un homenaje a su madre Carrie Fisher tras dos años de su muerte.

A través de su Instagram, la también actriz compartió dos videos donde aparece tocando el piano interpretando una canción.

Ver esta publicación en Instagram 🎏🅾️®️ ♏️🅾️♏️🅱️🌱It has been two years since my Momby’s death and I still don’t know what the “right” thing to do on a death anniversary is (I’m sure a lot of you feel the same way about your loved ones). So I decided to do something a little vulnerable for me, but something we both loved to do together - sing. This is the piano her father gave her and this was one of her favorite songs. And as the song says, we must “keep on moving”. I’ve found that what keeps me moving is doing things that make me happy, working hard on the things that I’m passionate about and surrounding myself with people I love and making them smile. I hope this encourages anyone feeling a little low or lost to “keep on moving”. As my Momby once said, “take your broken heart and turn it into art” - whatever that art may be for you. ❤️ Una publicación compartida por Billie Lourd (@praisethelourd) el 26 de Dic de 2018 a las 9:36 PST

La publicación viene acompañada de un mensaje donde Lourd explica lo que es perder un ser querido y no saber qué hacer en un aniversario luctuoso.

Explica también que el piano fue un regalo de su abuelo a su madre y que el tema fue una de las canciones favoritas de Fisher.

Han pasado dos años desde la muerte de mi Momby y todavía no sé qué es lo correcto. Qué se puede hacer en un aniversario luctuoso (estoy segura que muchos de ustedes sienten lo mismo por sus seres queridos. Así que decidí hacer algo un poco vulnerable para mí, pero algo que a ambás nos encantaba hacer juntas: cantar. Este es el piano que le dio su padre y esta fue una de sus canciones favoritas. Y como dice la canción, debemos “seguir moviéndonos”. Descubrí que lo que me mantiene en movimiento es hacer cosas que me hacen feliz, trabajar duro en las cosas que me apasionan y rodearme de gente que amo y que me gusta. Haciéndolos sonreír.

Cabe recordar, que la famosa “Princesa Lea” falleció un 27 de diciembre de 2016 a causa de un infarto.