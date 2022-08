Anne Heche y Ellen Degeneres: cuando Hollywood les dio la espalda por enamorarse

En los años 90, el nombre de Anne Heche acaparó las marquesinas de los cines en Estados Unidos al protagonizar las cintas que lideraban las taquillas como Volcano o Seis días y siete noches, pero además sacudió a ese oscuro Hollywood, reticente a salirse del guión sobre la homosexualidad, al anunciar que estaba enamorada de una mujer: la conductora Ellen Degeneres.

Este viernes, la familia de la actriz anunció su muerte a los 53 años, una semana después de que se estrelló con su Mini Cooper azul en una vivienda en la zona de Mar Vista, en Los Ángeles, tras conducir a gran velocidad; el vehículo acabó envuelto en llamas que se necesitaron 59 bomberos para extinguir las llamas.

Anne Heche saltó a la fama a finales de los años 80 por la telenovela Another World, por la que ganó un Emmy. Foto: AFP

Previamente habían informado que Anne tenía muerte cerebral, pero seguía conectada a las máquinas que permitían que su corazón siguiera latiendo para mantener sus órganos viables para donaciones.

No pasó mucho tiempo de haberse confirmado la muerte de la actriz cuando Ellen emitió un breve pero sentido mensaje.

"Este es un día triste. Les envío todo mi amor a los hijos, la familia y los amigos de Anne", tuiteó la presentadora.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 12, 2022

¿Cómo se enamoraron Anne y Ellen?

"En 1997 conocí a Ellen DeGeneres en la fiesta de Vanity Fair (que se dio después de los premios Oscar) y esa fue la noche que cambió mi vida para siempre", recordó Anne Hache cuando participó en el programa Dancing with Stars en 2020.

Heche y DeGeneres fueron consideradas una de las primeras parejas poderosas de lesbianas de Hollywood, que no lo tomó de buena manera porque en esa década las grandes productoras rechazaban más que ahora que sus estrellas revelaran sus preferencias sexuales.

Incluso, la pareja tenía en mente casarse. En 1999 declararon que lo harían si la Corte Suprema de Vermont legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Hollywood la vetó

Sin embargo, su relación pública con una persona de su mismo sexo provocó que Hollywood la pusiera en la “lista negra” y no le dieran trabajo.

Los problemas justo comenzaron en la premier de Volcano. "En el estreno les dije que tomaría a Ellen como mi cita y me dijeron que si tomaba a Ellen perdería mi contrato con Fox", mencionó Anne Heche a su compañero Keo Motsepe en ese video para Dancing with Stars que publicó People.

“En ese momento, ella tomó mi mano y dijo: 'haz lo que dicen' y yo dije: 'no, gracias'. Llevé a Ellen al estreno y me sacaron antes de que terminara la película y me dijeron que no podía ir a mi propia fiesta por temor a que me sacaran fotos con una mujer".

Incluso la propia Ellen se lo advirtió: “esto va a pasar”.

Aunque Volcano recaudó más de 122 millones de dólares, a Fox no le interesó y la despidió, pero aunque terminaron su relación en 2000, Anne Heche no fue contratada para ninguna cinta por una década.

Se conocieron en una fiesta de Vanity Fair después de los premios Oscar en 1997. Foto: AFP

"Estuve en una relación con Ellen DeGeneres durante tres años y medio, y el estigma asociado a esa relación era tan malo que me despidieron de mi contrato cinematográfico multimillonario y no trabajé en una película de estudio durante 10 años", afirmó.

Sin embargo, Anne Heche nunca se arrepintió de haber hecho pública su relación con DeGeneres porque fue una “época hermosa” que llevaba con honor.

“Fue parte de una revolución que creó un cambio social y no podría haberse hecho si no me hubiera enamorado de ella”, declaró a la revista Mr. Warburton.

Sus otros amores

Tras separarse de Ellen DeGeneres en el año 2000, Anne Heche se dio una nueva oportunidad en el amor con el camarógrafo Coleman Laffon e incluso se casaron en septiembre del siguiente año y tuvieron a su primer hijo, Homer.

La relación se fracturó en 2005 cuando Laffon solicitó el divorcio que quedó finalizado en 2007.

Pero James Tupper, su coprotagonista en la serie Men in Trees, apareció en su vida y tuvieron un hijo, Atlas, pero la pareja se separó en 2018.

“Te amo por siempre”, escribió el actor en Instagram al confirmarse la muerte de Anne Heche, a quien la consideraba una hermosa mujer, actriz y madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por James Tupper (@mrjamestupper)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por James Tupper (@mrjamestupper)

El hijo mayor de Anne, Homer Laffon, de 20 años, también emitió un comunicado tras la dolorosa pérdida para él y su hermano Atlas, de 13 años.

"Hoy mi hermano Atlas y yo hemos perdido a nuestra madre. Después de seis días de increíbles oscilaciones emocionales, me quedo con una tristeza profunda y sin palabras. Espero que mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna. A lo largo de estos seis días, miles de amigos, familiares y fans me mostraron su gran apoyo. Estoy agradecido por su amor, así como por el apoyo de mi padre, Coley, y mi madrastra Alexi, que siguen siendo mis pilares durante este tiempo. Descansa en paz mamá, te quiero, Homer".

Con sus hijos Homer Laffon, de 20 años, y Atlas, de 13 años. Foto: Instagram Anne Heche

En el plano profesional, Anne Hache tenía pendiente el estreno de la película Girl in Room 13, en la que interpretaba a la madre de una hija secuestrada por una red de trata de mujeres. El canal de televisión Lifetime confirmó que emitirá la película en honor de la actriz.