Antes de revelar sus fotos íntimas, Kate del Castillo fue extorsionada

Antes de que las fotos íntimas de Kate del Castillo fueran reveladas esta semana, la actriz fue víctima de extorsión para que estas nunca salieran a la luz.

La protagonista de 'Ingobernable' contó a la revista Quién que el FBI está tomando cartas en el asunto pues recibió las amenazas si ella no entregaba una fuerte suma de dinero.

Además reveló que le robaron las fotografías pues nunca las compartió e incluso señaló que dicha sesión la realizó para su propio gusto. En las imágenes se ve a la actriz posando en ropa interior y en topples.

"Esas fotos no salieron de mi cel, no se las mandé a nadie, son fotos que yo de loca me tomo; no son para compartir. Es un robo. La mujer es la víctima. Nada nuevo", dijo a la publicación.

Las imágenes de Kate se sumaron a la filtración que había ocurrido con Monserrat Olivier y su pareja.