Aracely Arámbula no estará en serie de Luis Miguel

Aracely Arámbula no será parte de la nueva temporada de la serie Luis Miguel, ni tampoco sus hijos. Así lo afirmó la actriz originaria de Chihuahua, estado en el que se encuentra protagonizando por segunda ocasión la obra Por qué los hombres aman a las cabronas, en el Teatro de los Héroes.

De su relación con El Sol de la cual nacieron sus dos hijos Daniel y Miguel sólo dijo: "Fue una historia maravillosa. Tanto, que si se plasmara en la mencionada bioserie, el público televidente no podría creérsela".

En la música, La chule habló del tema de entrada de la segunda temporada de La Doña, a dueto con Gloria Trevi y próximamente grabará un tema del compositor sinaloense Luciano Luna.

“Este año andamos trabajando mucho, gracias a Dios, hay un proyecto de cine, no lo he hecho antes porque he estado muy metida en la televisión, series, teatro, comedia musical, ha sido difícil. Cuando iba a empezar un proyecto el año pasado justo empecé la serie, no coincidimos. Pero este año sí me voy a dar el tiempo para hacerlo, esta semana los escritores están en eso. No puedo adelantar mucho, prefiero sorprenderlos cuando sea un hecho, porque luego ya sabes que las cosas cambian”.

Por lo pronto, descartó volver a vivir en Chihuahua, sin embargo “nunca se sabe, nunca se dice nunca, es una tierra maravillosa donde nací y crecí, cada vez que voy tengo emociones, sentimientos y recuerdos muy bellos, que no puedo decir que no, me encantaría, por qué no”.

A propósito, expresó su deseo de pasar tiempo con su familia en la Sierra Tarahumara, subir a la tirolesa, pasear, entre otras cosas.