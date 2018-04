Arctic Monkeys mantendrán en secreto sus canciones previo al estreno de su nuevo disco

Arctic Monkeys publicarán el próximo 11 de mayo su sexto disco de estudio, Tranquility Base Hotel & Casino, que llegará cinco años después de su anterior entrega, el aclamado AM de 2013.



Y será hasta ese día cuando los fans tengan que seguir esperando para saber cómo suena el regreso del grupo británico, que ha confirmado a Pitchfork que no adelantarán ninguna canción antes del lanzamiento del álbum completo.



Arctic Monkeys nadan así a contracorriente de la tendencia de los últimos años, con los artistas lanzando múltiples singles de adelanto para ir caldeando el ambiente ante la llegada de un nuevo álbum.



Según relata Alex Turner a MOJO, la idea de esta estrategia es del guitarrista Jamie Cook y de la gente de su sello, Domino. "No salió de mi. Yo la entiendo, creo", apostilla Turner.



Se mantiene y se incremente la expectación de los fans, por tanto, más aún después de que la banda admitiera que habían sopesado la posibilidad de lanzar este nuevo disco como un trabajo en solitario de Alex Turner y no bajo la marca de Arctic Monkeys.



"Al principio, porque era bastante básico, con piano, voz y sin guitarra. Alex estaba en plan '¿esto es Arctic Monkeys o estoy yendo a otro lugar con esto?'. Y quizás al principio yo estaba un poquito así también. Definitivamente no es un disco de guitarras pesadas, no es tipicamente lo que haríamos. Hubo que pensar mucho", ha revelado Cook.