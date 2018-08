"Es difícil concebir un mundo sin ella", famosos se despiden de Aretha Franklin

La legendaria cantante estadounidense Aretha Franklin, conocida como "la reina del soul", murió este jueves en Detroit a los 76 años.

Familiares y personajes del espectáculo ya han reaccionado al respecto.

Celebridades Aretha Franklin, la vida de una voz incomparable

"Perdimos a la roca de nuestra familia"

"En uno de los momentos mas sombríos de nuestras vidas, no somos capaces de hallar las palabras adecuadas para expresar la pena que destroza nuestros corazones", dijeron sus familiares en un texto transmitido por la publicista de la cantante, Gwendolyn Quinn.

"Perdimos a la matriarca y a la roca de nuestra familia. El amor que tenía por sus hijos, sus nietos, sus sobrinos y primos era ilimitado", añadieron.

En Twitter, el nombre de la artista así como el mensaje de Descansa en paz, se convirtieron en una tendencia global.

Entre los famosos que emitieron un mensaje se encuentran Liam Gallagher, Jhon Legend, Andy Cohen, Barbra Streisand, entre otros.

RIP Aretha Franklin what a voice x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 16 de agosto de 2018 Barbara Streisand: "Esta foto fue tomada en 2012 cuando Aretha y yo actuamos en una celebración de homenaje para nuestro amigo Marvin Hamlisch. Es difícil concebir un mundo sin ella. No solo fue una cantante excepcionalmente brillante, sino que su compromiso con los derechos civiles tuvo un impacto indeleble en el mundo". This photo was taken in 2012 when Aretha & I performed at a tribute celebration for our friend Marvin Hamlisch. It’s difficult to conceive of a world without her. Not only was she a uniquely brilliant singer,but her commitment to civil rights made an indelible impact on the world pic.twitter.com/Px9zVB90MM — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) 16 de agosto de 2018 Lenny Kravitz: "La Reina del Soul ha dejado esta tierra para sentarse en su trono en el cielo", dijo Lenny Kravitz. "Cuán afortunados fuimos de escuchar lo mejor que Dios tenía para ofrecer en su voz. ¡EL RESPETO!". The Queen of Soul has left this earth to sit on her throne in heaven. How blessed we were to hear the best that God had to offer in her voice. RESPECT!

📷: Mark Seliger pic.twitter.com/v9OxtyrZ74 — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) 16 de agosto de 2018 Ricky Martin: "Hoy hemos perdido a una de las mejores. Ella siempre será recordada y admirada. Aretha Franklin, descansa en paz. Te amamos". Today we have lost one of the greatest. She will always be remembered and admired. Aretha Franklin, rest in peace. We love you. — Ricky Martin (@ricky_martin) 16 de agosto de 2018 Tim Cook: "Lloramos el fallecimiento de Aretha Franklin, la Reina del Soul. Su voz seguirá levantándonos, a través de la música que le dio al mundo. Nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y admiradores en todas partes. Toma su mano, precioso Señor, y llévala a casa". We mourn the passing of Aretha Franklin, the Queen of Soul. Her voice will keep lifting us, through the music she gave the world. Our thoughts are with her family, her loved ones and fans everywhere. Take her hand, precious Lord, and lead her home. 🎶 pic.twitter.com/I84HTEVZU1 — Tim Cook (@tim_cook) 16 de agosto de 2018 Hugh Jackman recordó: "uno de los mejores momentos" de su carrera: "cantar con #ArethaFranklin en The Tony Awards. Fue una experiencia fuera del cuerpo para mí. Una de las mejores cantantes de todos los tiempos. Vas a ser extrañada por todos". One of the highlights of my career was singing with #ArethaFranklin at The Tony Awards. It was an out of body experience for me. One of greatest singers of all time. You will be missed by all. https://t.co/L8dIIhyR9Y — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 16 de agosto de 2018 Andy Cohen: "Nunca habrá otra Reina del Soul. Aretha Franklin es la encarnación de un alma bendecida con un regalo especial. Agradecidos por décadas de grabaciones que vivirán. Larga vida a la reina. #RIPAretha". There will never be another Queen of Soul. Aretha Franklin is the embodiment of a soul blessed with a special gift. Grateful we have decades of recordings that will live on. Long Live The Queen. #RIPAretha — Andy Cohen (@Andy) 16 de agosto de 2018 Liam Gallagher: "Descansa en paz, Aretha Franklin. ¡Qué tal voz!".Barbara Streisand: "Esta foto fue tomada en 2012 cuando Aretha y yo actuamos en una celebración de homenaje para nuestro amigo Marvin Hamlisch. Es difícil concebir un mundo sin ella. No solo fue una cantante excepcionalmente brillante, sino que su compromiso con los derechos civiles tuvo un impacto indeleble en el mundo".Lenny Kravitz: "La Reina del Soul ha dejado esta tierra para sentarse en su trono en el cielo", dijo Lenny Kravitz. "Cuán afortunados fuimos de escuchar lo mejor que Dios tenía para ofrecer en su voz. ¡EL RESPETO!".Ricky Martin: "Hoy hemos perdido a una de las mejores. Ella siempre será recordada y admirada. Aretha Franklin, descansa en paz. Te amamos".Tim Cook: "Lloramos el fallecimiento de Aretha Franklin, la Reina del Soul. Su voz seguirá levantándonos, a través de la música que le dio al mundo. Nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y admiradores en todas partes. Toma su mano, precioso Señor, y llévala a casa".Hugh Jackman recordó: "uno de los mejores momentos" de su carrera: "cantar con #ArethaFranklin en The Tony Awards. Fue una experiencia fuera del cuerpo para mí. Una de las mejores cantantes de todos los tiempos. Vas a ser extrañada por todos".Andy Cohen: "Nunca habrá otra Reina del Soul. Aretha Franklin es la encarnación de un alma bendecida con un regalo especial. Agradecidos por décadas de grabaciones que vivirán. Larga vida a la reina. #RIPAretha".