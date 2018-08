Toda mi vida estuve preparándome para ti; Ariana Grande dedica canción a su prometido

El suceso caótico que sucedió en el concierto de Ariana Grande aún sigue a flor de piel en la artista, y por ello dedica un interludio a las víctimas del atentado terrorista del 2017 en su nuevo álbum; Sweetener.

El cuarto álbum de estudio de Ariana Grande, tiene varios mensajes ocultos entre sus canciones, uno de ellos es Raindrops (An Angel Cried),está dedicado a las víctimas de aquella tragedia, aunque en realidad, es una versión del grupo de los 50’s The Four Tops.

Una indirecta muy directa

La joven cantante ama con locura a su nueva pareja; Pete Davidson a quien le dedicó una canción titulada con su nombre y en ella dice que “toda su vida me estuvo preparando para ti” y repite una y otra vez que va a “ser feliz” a su lado.

El productor y compositor principal del álbum, es el mismísimo Pharrel Williams, quien interviene en el featuring, Blazed, y el ya conocido The Light Is Coming con Nicky Minaj. El disco es una mezcla entre soul pop y R&B como R.E.M., Everytime o Better Off.

Aparte que incluye los exitosos temas previamente lanzados: God Is A Woman y No Tears Left to Cry. Otra colaboración estelar es la de Missy Elliott en Borderline, aunque en los créditos encontramos a Ilya (co-autor en ‘Dangerous Woman’) y el guitarrista de The Cardigans.

Ariana Grande estuvo presente en The Tonight Show with Jimmy Fallon, en el que, además de ofrecer una entrevista, la artista rindió un precioso homenaje a Aretha Franklin, interpretando Natural Woman.