Ariana Grande reconocida por Billboard como la mujer del año

"Estamos muy contentos en de honrar a Ariana Grande como nuestra mujer del año 2018", con estas palabras la revista estadounidense especializada en la industria musical, Billboard, reconoció a la cantante de 25 años como " la mujer del año".

We are excited to honor @ArianaGrande as our 2018 Woman of the Year! 💫 #WomenInMusic https://t.co/BhfeKxAvaG pic.twitter.com/uS8NvT0mhU — billboard (@billboard) November 6, 2018

La intérprete de "Side to Side" agradeció en sus redes sociales el nombramiento que se le dio, compartió la imagen de la revista, la cual alcanzó en pocas horas más de un millón de reacciones y comentarios de felicitación de parte de sus seguidores. "Gracias Billboard por este honor..." puntualizó la cantante.

Ver esta publicación en Instagram thank u @billboard for this honor 🖤 now everybody please go out and ᵛᵒᵗᵉ Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 6 de Nov de 2018 a las 8:11 PST

Cabe recordar que este año no fue el mejor para la cantante en su vida privada y es que recientemente terminó la relación que mantenía con el actor Pete Davidson, y la muerte de su ex novio, Mac Miller con el que interpretó el éxito "My Favorite Part".

Foto: Especial

Sin embargo, en cuanto a lo musical, para Ariana ha sido uno de los mejores, ya que en agosto lanzó su cuarto disco titulado "Sweetener" y ahora el reconocimiento que hizo la revista Billboard.

Por otro lado, Ross Scarano, vicepresidente de contenido de Billboard destacó grandes cualidades de la cantante:

Siempre se defiende a sí misma y a sus decisiones en un mundo que a menudo no es hospitalario con ese tipo de fuerza en las mujeres jóvenes. Tiene agallas, está haciendo la mejor música de su carrera, y es absolutamente merecedora de la Mujer del Año

La entrega de este premio se llevará a cabo en Nueva York el 6 de diciembre durante la 13ª gala Women in Music de Billboard.

Años anteriores, Taylor Swift, Lady Gaga, Madonna y Selena Gómez han sido galardonadas con este reconocimiento.